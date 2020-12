Il Collegio 5 Ed. 2020/ Concorrenti e diretta: Andreini contro Di Piero…

IL COLLEGIO 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1° DICEMBRE

Il Collegio 2020 torna in onda oggi, martedì 1° dicembre in prima serata su Raidue, con la sesta puntata. Giancarlo Magalli racconterà le nuove vicende dei collegiali che, anche in questa puntata, daranno vita a tanti momenti imperdibili. Nella scorsa puntata, la classe del 1992 ha vissuto l’avventura della gita scolastica a cui non hanno partecipato Maria Teresa, Giordano, Davide e Bonard per il comportamento poco rispettoso nei confronti del corpo docente. Con l’avventura nel Collegio Regina Margherita di Anagni è ormai agli sgoccioli. Gli esami e le interrogazioni sono ormai all’ordine del giorno e per i collegiali è arrivato il momento di fare sul serio. Nella scorsa puntata i migliori sono stati Sofia e Andrea D., mentre i peggiori sono Giulia S. e Davide. Coa accadrà, invece, questa sera?

LA LEZIONE DEL PROFESSOR MAGGI

La sesta puntata de Il Collegio 5 comincerà con la lezione del professor Maggi che insegnerà agli studenti il significato della satira. Subito dopo, all’interno del Collegio, il professor Carnevale inaugurerà la giornata dello studente. Trovandosi nel 1992, la giornata sarà incentrata su un tema importante come quello della lotta alla mafia e ricordando la figura dei due magistrati uccisi da Cosa Nostra, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Il tema coinvolgerà i ragazzi che parteciperanno in modo appassionato e l’emotività coinvolgerà non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti che apprezzeranno il coinvolgimento della classe. Per chiudere la giornata nel migliore dei modi, poi, il bidello Enzo preparerà una grigliata e non mancheranno balli e canti.

IL COLLEGIO 5: ALESSANDRO ANDREINI GELOSO DEL COMPAGNO DI PIERO?

Ne Il Collegio 2020 aumenta la rivalità tra Alessandro Andreini e Di Piero. Il prima continua ad essere convinto che i professori favoriscano il compagno a suo danno. Sarà vero? Alessandro riuscirà a trovare un punto d’incontro con Di Piero? Le sorprese, però, non finiranno qui. La vera novità della sesta puntata del docu-reality di Raidue sarà l’arrivo dei genitori di alcuni studenti convocati direttamente dal Preside. Ci saranno nuove provvedimenti disciplinari in arrivo? Qualcuno lascerà direttamente il collegio tornando a casa con i propri genitori? Lo scopriremo questa sera.



