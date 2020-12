Il Collegio 5, Ed. 2020/ Concorrenti e diretta: gare didattiche e nuova docente…

IL COLLEGIO 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 DICEMBRE

Martedì 8 dicembre, dopo il successo della settimana scorsa con 2.558.000 spettatori pari all’11.4% di share, torna l’appuntamento con Il Collegio 5 con la settima e penultima puntata. Il docu-reality che si concluderà la settimana prossima con gli esami finali dei collegiali, continua ad appassionare il pubblico, soprattutto quello più giovane che commenta le vicende del Collegio Regina Margherita di Anagni sui social. Dopo l’espulsione di Andreini e Ylenia Grambone che ha scosso gli altri studenti al termine della scorsa puntata, cosa accadrà questa sera? L’avventura dei collegiali è quasi giunta al termine, ma le sorprese, anche questa sera, non mancheranno. Dalle gare didattiche all’arrivo di una nuova insegnante fino alla preoccupazione per gli esami finali, sarà una puntata ricca di colpi di scena.

GARE DIDATTICHE E NUOVA MATERIA

Il settimo e penultimo appuntamento con Il collegio 2020 regalerà momenti imperdibili al pubblico di Raidue che, attraverso la voce di Giancarlo Magalli, entreranno nuovamente nella vita dei collegiali. La puntata inizierà con le Gare Didattiche che metteranno alla prova non solo la prestanza fisica, ma anche le capacità intellettive della classe. I collegiali, infatti, saranno impegnati nei Giochi della Gioventù mentre in classe dovranno sfidarsi su quesiti di geografia, italiano e matematica. Nonostante l’avventura nel collegio sia quasi giunta al termine, la classe avrà modo di scoprire una nuova materia conoscendo di conseguenza una nuova insegnante. La novità conquisterà i consensi della classe che non nasconderà il proprio entusiasmo.

IL SAGGIO FINALE DI RECITAZIONE

Per i collegiali, poi, arriverà il momento di dimostrare cosa hanno imparato con il saggio finale di recitazione. Il Preside, poi, comunicherà i migliori e i peggiori della settimana invitando gli studenti a tener duro in vista degli esami finali. tuttavia, l’ansia, la tensione e il nervosismo per la fine dell’avventura comincerà a farsi sentire. L’atteggiamento di alcuni studenti potrebbe portare anche all’adozione di provvedimenti disciplinari con il rischio di dover abbandonare il collegio ad un passo dagli esami finali. Anche nella penultima puntata, dunque, ci saranno espulsioni a sorpresa? Lo scopriremo questa sera.



