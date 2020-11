Il collegio 5 ed.2020/ Concorrenti, eliminato e diretta 3 novembre

IL COLLEGIO 2020, ANTICIPAZIONI 3 NOVEMBRE

Martedì 3 novembre, in prima serata su Raidue, dopo il successo ottenuto al debutto con 2.520.000 spettatori pari all’11.58% di share, torna l’appuntamento con Il Collegio 2020. Il docu-reality che catapulta i ragazzi in realtà scolastiche lontane da quella attuale, è giunto alla quinta edizione e continua ad appassionare soprattutto il pubblico più giovane. Dopo aver dato spazio agli anni sessanta e ottanta, con la quinta stagione ha catapultato i 21 ragazzi che formano la classe nel 1992, un anno che ha segnato un profondo cambiamento nella società. Dopo aver preso possesso Collegio Regina Margherita di Anagni, il racconto riprenderà esattamente da dove si era interrotto ovvero dall’epulsione choc di Mishel Gashi e Luca La Polla. Nel collegio sono così rimasti 19 studenti che, nel corso del secondo appuntamento, affronteranno il temuto taglio di capelli.

IL TAGLIO DEI CAPELLI

Per i ragazzi de Il Collegio 2020 è arrivato il momento di affrontare il temutissimo taglio di capelli. Per i 19 ragazzi che compongono la classe sarà l’occasione per capire quanto sia difficile rispettare le rigide regole del collegio, vivere senza cellulare e le comodità a cui sono abituati. Per riuscire a sopravvivere e non rischiare l’espulsione, tuttavia, dovranno rispettare rigorosamente tutte le regole. Ci riusciranno? In loro aiuto arriverà un nuovo collaboratore scolastico che si occuperà anche di distribuire ai giovani studenti il materiale scolastico e le merende. Tra una lezione e l’altra, avranno l’occasione di conoscere la musica degli anni ’90 studiano una delle hit del 1992 ovvero “Ragazzo Fortunato” di Jovanotti. Nel collegio, tuttavia, non mancheranno le intermperenze di alcuni studenti. Ci saranno nuove espulsioni?

GLI STUDENTI E I PROFESSORI

Dopo l’espulsione Mishel Gashi e Luca La Polla, la classe de Il collegio 2020 è formata da 19 studenti: Alessandro Andreini, Linda Bertollo, Sofia Cerio, Maria Teresa Cristini, Marco Crivellini, Bonard Dago, Andrea Di Piero, Giordano Francati, Ylenia Grambone, Alessandro Guida, Giulia Matera, Rebecca Mongelli, Aurora Morabito, Giulia Maria Scarano, Luna Scognamiglio, Rahul Teoli, Usha Teoli, Davide Vavalà e Luca Zigliana. Il corpo docente, invece, è così formato: Maria Rosa Petolicchio (matematica), Andrea Maggi (italiano), Luca Raina (storia e geografia), David Wayne Callahan (inglese). Alessandro Carnevale (arte), Valentina Gottlied (ed. fisica), Marco Chingari (musica) e Patrizio Cigliano (recitazione).



