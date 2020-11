Il Collegio 5, Ed. 2020/ Diretta e concorrenti: provvedimenti disciplinari e…

ANTICIPAZIONI IL COLLEGIO 2020 PUNTATA 10 NOVEMBRE

Martedì 10 novembre, alle 21.20, torna l’appuntamento con Il Collegio 5 , il docu-reality che, giunto alla quinta edizione, continua a macinare successo. Le prime due puntate de Il Collegio 2020, infatti, hanno ottenuto un grande successo sia in tv che sui social. Il pubblico più giovane segue con sempre più interesse le vicende degli studenti che, dopo aver salutato le proprie famiglie e aver abbandonato telefoni, computer e tutte gli oggetti tecnologici a cui erano abituati, hanno cominciato a fare i conti con la vita Collegio Regina Margherita di Anagni dove le rigide regole hanno portato immediatamente gli studenti a reagire e a non rispettare le imposizioni del corpo docente e del preside, costretto ad intervenire con provvedimenti disciplinari durissimi come le espulsioni. La terza puntata, in onda questa sera, metterà a dura prova la pazienza degli insegnanti. Cosa accadrà? Andiamo a scoprire insieme le anticipazioni.

GLI STUDENTI IN RIVOLTA

Nella terza puntata de Il Collegio 5, all’interno del Collegio Regina Margherita di Anagni, la classe è in rivolta. Gli studenti, catapultati nel 1992, non accettano le regole del collegio e il personale scolastico convoca una riunione d’urgenza per capire i provvedimenti da adottare. Le punizioni non tardano ad arrivare e, ristabilito l’ordine, il preside comunicherà alla Classe 1992 che dovrà assentarsi per andare ad un convegno. A prendere il suo posto sarà la professoressa Petolicchio. Senza il preside, gli studenti tornano a ribellarsi non sopportando le rigide regole del collegio e anche gli studenti educati e rispettosi, faticano a rispettare le regole. Non mancheranno gli scontri tra gli studenti e la Preside Vicaria Petolicchio dovrà cercare di ristabilire nuovamente l’ordine.

I PROTAGONISTI DE IL COLLEGIO 5

Gli insegnanti de Il Collegio 2020 sono: Maria Rosa Petolicchio (matematica), Andrea Maggi (italiano), Luca Raina (storia e geografia), David Wayne Callahan (inglese). Alessandro Carnevale (arte), Valentina Gottlied (ed. fisica), Marco Chingari (musica) e Patrizio Cigliano (recitazione). La classe, invece, è così formata: Alessandro Andreini, Linda Bertollo, Sofia Cerio, Maria Teresa Cristini, Marco Crivellini, Bonard Dago, Andrea Di Piero, Giordano Francati, Ylenia Grambone, Alessandro Guida, Giulia Matera, Rebecca Mongelli, Aurora Morabito, Giulia Maria Scarano, Luna Scognamiglio, Rahul Teoli, Usha Teoli, Davide Vavalà e Luca Zigliana, Simone Bettin



© RIPRODUZIONE RISERVATA