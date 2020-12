Il Collegio 5 Ed. 2020, pagelle e anticipazioni/ Brutto colpo al Preside, guai per..

Cosa accadrà nella prossima puntata de Il Collegio 5? Siamo ormai arrivati alla settima puntata di questa edizione che ci sta riservando non poche sorprese. Martedì prossimo, 8 dicembre, torna l’appuntamento con la classe del 1992 che anche questa settimana ha dovuto affrontare prove e punizioni abbastanza severe. Ben due infatti i ragazzi espulsi nella sesta puntata: Andreini e Ylenia Grambone. Ma scopriamo cosa accadrà la prossima settimana. I ragazzi hanno in serbo un brutto colpo per il Preside: hanno infatti organizzato uno scherzo che costerà ad alcuni di loro una grave punizione e, probabilmente, anche una possibile espulsione.

Le pagelle della sesta puntata de Il Collegio 5

Ma cosa è accaduto nella puntata del 1 dicembre de Il Collegio 5? Il Preside ha avuto molto da fare in questo appuntamento, a partire dalla punizione per alcuni ragazzi che hanno rotto il letto di Luca Zigliana. Tra loro anche il più giovane della classe, Alessandro Guida, che è scoppiato in lacrime di fronte al Preside, temendo di dover lasciare il Collegio. Le sue scuse hanno toccato anche il ‘capo’ del Collegio: VOTO 8. Brutto sfogo invece quello di Rahul Teoli che ha insultato il professor Maggi e stava quasi per essere cacciato se non fosse stato per il perdono di quest’ultimo. VOTO 5,5. Molto divertente invece la rivalità nata tra Andreini e Di Piero: entrambi un po’ ossessionati dal primo posto in classifica, dedicano agli spettatori momenti esilaranti. Peccato che proprio per questa ossessione Andreini ha finito per farsi espellere: VOTO 5. Con lui anche Ylenia Grambone: VOTO 5.

