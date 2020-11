Il Collegio 5 Ed.2020, pagelle e anticipazioni/ Due espulsi, il prof Raina va via, scoppiano liti

Cosa accadrà nel corso della prossima puntata de Il Collegio 5? Quella del 17 novembre è stata una puntata molto complicata, che ha visto l’uscita di ben tre ragazzi, due espulsi e una – Rebecca Mongelli – che non ha ottenuto la media del 6 nella pagella di metà corso. Anche Giulia Scarano, sul finale, ha però perso la giacca e, a quanto pare, il Preside ha deciso di non darle una seconda possibilità. Ma scopriamo cosa accadrà la prossima settimana a Il Collegio 5: purtroppo le anticipazioni ci annunciano l’addio del professor Raina, di storia e geografia, sostituito da una nuova professoressa. I ragazzi avranno poi modo di fare una nuova gita ma al loro ritorno non mancheranno rivolte, liti e scontri tra lacrime.

IL Collegio 5: pagelle e tutto quello che è accaduto nella puntata del 17 novembre

Se la scorsa settimana Il Collegio ha visto l’addio di Aurora Morabito, quella di ieri ha visto ben due espulsioni. Dopo numerosi richiami e avvertimenti, il Preside ha cacciato Crivellini e Bettin (VOTO 4). I due ragazzi sono stati costretti a lasciare immediatamente la scuola tra le lacrime di molti. Non sono mancate emozioni come quelle della Bertollo (VOTO 7) che, ripensando alla sua città, ha ammesso di sentire molto la mancanza del fratello, tanto da scoppiare in lacrime in classe durante la lezione. L’altra grande novità è l’arrivo di due nuovi allievi: Andrea e Leonardo Prezioso (VOTO 6) sono due gemelli pugliesi di 17 anni che prendono, in poche parole, il posto lasciato vacante nel Collegio da Bettin e Crivellini. Infine a chiudere la puntata è stato l’arrivo delle pagelle e l’assegnazione delle ambite giacche rosse.



