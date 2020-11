Il Collegio 5 ed.2020: pagelle e anticipazioni / Luna, due di picche a Bettin! Il nuovo alunno…

New entry, caos e urla nella seconda puntata de Il Collegio 5. La classe del 1992 ne ha fatte di tutti i colori nella settimana che ha portato un nuovo alunno. Parliamo ovviamente di Simone Bettin, di certo non uno studente modello ma un ragazzo molto simpatico e intraprendente. Finisce nelle mire del preside per il suo comportamento oltremodo vivace, dentro e fuori dalla classe. Nella seconda puntata è uno dei protagonisti assoluti: bacia due volte Luna Scognamiglio (voto 7), poi rimedia un due di picche colossale senza scoraggiarsi. Senza ciuffo perde sicurezza, ma resta a nostro avviso uno dei collegiali più interessanti da seguire. Ammesso che riesca ad evitare l’eliminazione. Voto 7. Anche Rebecca Mongelli si è data da fare per farsi notare. Le sue urla durante la prova di coraggio del taglio dei capelli hanno risuonato lungo tutti i corridoi della scuola. Ma alla fine alcune sue colleghe hanno fatto peggio. Voto 6 perché si è un po’ persa nel corso della puntata.

Simpaticissimo e imperturbabile. Alessandro Andreini mangia con nonchalance una zampa di gallina, davanti agli occhi increduli dei compagni. Non parla mai a caso e anche se non è stato tra i protagonisti assoluti, la sua presenza è parsa un arricchimento per il programma. Voto 6,5. Nel corso della seconda puntata de Il Collegio 5 abbiamo conosciuto meglio Giulia Matera, Davide Vadalà e Bonard Dago. Tutti e tre sempre presenti nelle dinamiche del gruppo, ma ancora in cerca di una propria dimensione all’interno del programma. Soprattutto da Davide Vadalà ci aspettiamo qualcosina in più in termini di interazione con gli altri collegiali. Diamo una sufficienza (6) a tutti e tre, in attesa della puntata della settimana prossima.

La prima insufficienza la diamo a Giulia Scarano e al suo caciocavallo arrivato dalla Puglia. La ragazza è un bel peperino, ma ha dato la sensazione di essere troppo concentrata su di sé e troppo poco aperta al gruppo. Voto 5 . 6 invece ad Aurora Morabito che ci incuriosisce; vedremo se nella terza puntata riuscirà a far emergere il suo carattere, visto che lei e i suoi colleghi collegiali saranno chiamati ad affrontare nuove prove e severe punizioni. Stando alle anticipazioni della terza puntata de Il Collegio 5, infatti, ci saranno delle prese di posizione molto dure da parte del preside. Il massimo dirigente del Collegio sarà affiancato da una nuova figura per riportare disciplina e ordine all’interno della classe. Nuove lezioni e nuove prove potrebbero provocare l’allontanamento di alcuni studenti. Chi lascerà il programma?



