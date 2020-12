Il Collegio 5, pagelle anticipazioni ultima puntata/ Rahul espulso, gaffe esame per..

Il viaggio nel tempo dei collegiali è quasi giunto al termine. Una settimana ci separa dall’ultima puntata de Il Collegio 5 e il numero degli studenti è sempre più esiguo. Un’avventura iniziata in ventidue concorrenti e che molto probabilmente non terminerà in più di quindici. Il numero potrebbe persino diventare più esiguo, se consideriamo alcune delle gaffe agli esami rivelate dalle anticipazioni dell’ultima puntata de Il Collegio 5. Ma torniamo all’appuntamento di ieri sera, con le pagelle che riassumono il percorso dei collegiali più in vista. Cominciamo da Rahul Teolo, anima della puntata nel bene e nel male. Dopo aver vinto il primo premio ai Giochi della Gioventù per il salto in alto, perde la testa con un compagno e col bidello Enzo. A quest’ultimo tira un panino senza un vero e proprio motivo, all’amico alza le mani perché quest’ultimo tentava a suo malgrado di consolarlo in un momento di sconforto. Un comportamento incomprensibile quello di Rahul, non basta il mea culpa finale. Voto 5.

Il Collegio 5, la delusione della sorella di Rahul: adesso Usha riuscirà ad emergere?

Con l’espulsione di suo fratello Rahul ne Il Collegio 5, Usha ha dimostrato grande maturità. Temiamo però che possa un po’ perdersi nelle dinamiche del programma senza il riferimento del fratello. Speriamo comunque riesca ad emergere nell’ultima puntata, dove – come tutti i suoi compagni – dovrà sostenere gli esami finali. Più sì che no per quanto visto finora nella sua avventura ne Il Collegio, ma ci aspettiamo di più. Perché non è mai troppo tardi per esprimere la propria personalità, voto 6. Andrea Di Piero, nuovamente eletto miglior collegiale della settimana, si conferma un personaggio intrigante. Non segue il “gregge” e ripugna questo termine. Così fa breccia nel cuore del professor Maggi e dei compagni di classe. Sveglio e simpaticissimo, voto 7. Il flirt tra Giulia e Giordano e Davide e Sofia sono un tuffo nei ricordi adolescenziali del pubblico: porteranno a casa qualcosa di importante al termine di quest’esperienza? Crediamo di sì, comunque vada. Voto 7.

Il Collegio 5, anticipazioni ultima puntata: gaffe agli esami per uno dei gemelli Prezioso?

L’ultima puntata de Il Collegio 5, in onda su Raidue martedì prossimo 15 dicembre, è quella che porta agli esami finali. Le anticipazioni rivelano una gaffe clamorosa da parte di uno dei gemelli Prezioso, che sbaglia la risposta ad una domanda piuttosto semplice. La sensazione è che possa rischiare di non arrivare al traguardo, così come i fanalini di coda della settima puntata (Scarano per le ragazze e Ziliani per gli uomini). Entrambi dovranno tentare di risalire la classifica per ottenere l’accesso agli esami di fine anno. La classe del 1992, dunque, sta per concludere il suo ciclo a Il Collegio 5 e dopo tante espulsioni, incomprensioni e punizioni è arrivato il momento di fare sul serio. Maria Teresa Cristini riuscirà a darsi una calmata dopo la lite a muso duro con Dago (6), almeno nell’ultima puntata? Da quanto abbiamo visto fino ad ora, di certo, il carattere non le manca: voto 7.



© RIPRODUZIONE RISERVATA