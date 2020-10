Il Collegio 5, pagelle e anticipazioni/ Urla e lacrime per i capelli: Aurora furiosa

Il Collegio 5 ha avuto il via con tanti colpi di scena. Prima le ragazze, poi i ragazzi hanno fatto il loro ingresso nella nuova struttura, pronti a mettersi alla prova ma non senza polemica. Tanti i ragazzi anche per questa edizione ma solo alcuni hanno brillato nella prima puntata. La più amata dal web è la pugliese Giulia Scarano, che è anche la più piccola del gruppo (ha solo 14 anni). La ragazza è un vero vulcano con la battuta sempre pronta. Per lei un 9 pieno per questo esordio. Grande grinta anche quella di Aurora Morabito, decisa e già leader del gruppo, pronta a dire sempre la sua anche se scomoda. VOTO 8. Divertente e senza peli sulla lingua, nonché grande protagonista di questa prima puntata è stato anche Bonard Dago che ha già dovuto affrontare una grande delusione: l’eliminazione di Mishel, ragazza che lo aveva colpito al cuore. Voto per lui 7.

Anticipazioni Il Collegio 5, puntata 4 novembre: il terribile taglio dei capelli

Una menzione speciale va anche alla prima coppia di fratelli nella storia de Il Collegio: Usha Teoli e Rahul Teoli. La loro difficile e toccante storia ha commosso professori e compagni, così come il loro bellissimo legame. VOTO 8,5. Ma cosa accadrà nella prima puntata? Dopo l’eliminazione di due ragazzi, Luca e Mishel, la classe è ufficialmente formata. Questo vuol dire solo una cosa: arriva il tanto temuto taglio dei capelli per tutti gli allievi. Le immagini anticipative ci svelano che voleranno urla disperate e cadranno molte lacrime, soprattutto da parte delle ragazze. Tutto questo nella prossima puntata de Il Collegio 5 che ci attende martedì prossimo, 4 novembre.



