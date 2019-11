Il Collegio 5 si farà?/ Gli ottimi ascolti rassicurano i fan, ma manca l’annuncio…

Il collegio 5 si farà? Nel giorno della messa in onda dell’ultima puntata de Il collegio 5, i fans del docu-reality di Raidue si chiedono se la quinta edizione si farà. A rassicurare il pubblico de Il collegio sono gli ascolti ottenuti dalla quarta edizione che, puntualmente, ha raccolto davanti ai teleschermi più di due milioni di telespettatori. La scorsa puntata, Il collegio ha portato a casa 2.530.000 con l’11% risultando ancora una volta uno dei programmi più seguiti sui social. Giunto alla quarta edizione, quello che doveva essere un semplice esperimento si è trasformato in una piacevole realtà televisiviva. Tra i programmi nuovi degli ultimi anni è sicuramente quello che ha ottenuto maggior successo. Nonostante non ci sia ancora l’annuncio ufficiale, dunque, sembra quasi certo che Il collegio 5 si farà.

Il collegio 5 ancora negli anni ’80?

In attesa dell’annuncio ufficiale da parte della Rai e di Magnolia, la casa di produzione de Il collegio, i fans si chiedono in quale epoca sarà ambientata la quinta stagione. Le prime tre edizioni de Il collegio hanno visto i collegiali immergersi nella realtà degli anni ’60 mentre l’edizione che si concluderà questa sera è stata ambientata negli anni ’80, precisamente nel 1982, anno che ha visto i ragazzi alle prese con il primo computer e con la prima lezione di aerobica. Una realtà che è piaciuta tantissimo al pubblico che spera che anche l’eventuale quinta edizione del docu-reality di Raidue sia ambientata ancora negli anni ’80. Sarà davvero così? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora un po’.

Il collegio 5: come candidarsi

Le date dei casting per Il collegio 5 non ci sono ancora. Probabilmente tutto sarà annunciato con il comunicato che confermerà la realizzazione della quinta edizione. Lo scorso anno, comunque, i casting si sono svolti a maggio per cui è probabile che anche nel 2020 si svolgano nello stesso periodo. Per partecipare è necessario avere tra i 14 e i 17 anni ed avere l’autorizzazione dei genitori. Fondamentale, poi, è il carattere. Sicuramente i ragazzi disinvolti, sicuri di sè, con una buona preparazione scolastica e abituati a trascorrere senza problemi del tempo lontani dai propri genitori hanno più possibilità di farcela. Il collegio, inoltre, può essere anche un buon trampolino di lancio per chi sogna un futuro nel mondo dello spettacolo. A tal proposito, un esempio è Jenny De Nucci che, dopo essere stata una concorrente del Collegio, è stata la giovane protagonista di Un passo dal cielo 5 ed è entrata anche a far parte del cast di Don Matteo 12.



