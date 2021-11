Il Collegio 6, 2a puntata/ Diretta: oggi espulsioni? Lezioni notturne e provvedimento disciplinare…

Il Collegio 6: anticipazioni e diretta seconda puntata 2 novembre 2021

Martedì 2 novembre, in prima serata, Raidue trasmette la seconda puntata de Il Collegio 6. Giunto alla sesta edizione, il docu-reality si conferma una piacevole realtà della televisione italiana. La prima puntata del collegio 2021, infatti, ha incollato ai teleschermi 1.719.000 spettatori pari all’8.5%. Un esordio convincente per il docu-reality che ha avuto già il primo colpo di scena. Durante il primo appuntamento, infatti, c’è già stato l’abbandono di Sveva Accorà, che ha preferito lasciare l’Istituto piuttosto che tagliarsi i capelli.

Come nelle precedenti edizioni, gli studenti, per calarsi nella realtà scolastica degli anni Settanta, hanno dovuto cambiare il proprio look. Non sono mancate le piccole crisi come quello di Sveva che ha poi deciso di tornare alla propria realtà. Nel corso della prima puntata de Il Collegio 2021, inoltre, sono già nate le prime simpatie come quella tra Sara Masserini e Filippo Romano. Cosa accadrà, invece, nella seconda puntata?

Il Collegio 6: primi provvedimenti disciplinari, chi sarà espulso?

La seconda settimana di permanenza degli allievi ne Il Collegio 6 sarà particolarmente difficile. Oltre a dover gestire la lontananza dai propri affetti e dagli amici, dovranno affrontare sfide e prove d’esame particolarmente complicate. Nella classe non mancheranno discussioni e litigi. Accanto alle prime simpatie, infatti, nasceranno anche i primi contrasti. Contemporaneamente non mancheranno le lezioni.

In particolare, una lezione d’arte notturna permetterà a molti collegiali di aprirsi, raccontando paure ed emozioni profonde. Il giorno successivo, tuttavia, l’atteggiamento di alcuni collegiali porterà il preside ad intervenire per punire i responsabili con i primi provvedimenti disciplinari a Il Collegio 2021. Per restare nel collegio dovranno superare una verifica: ci riusciranno? I collegiali, inoltre, saranno alle prese con le trasmissioni della radio libera del Collegio

