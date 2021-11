Il Collegio 6, 4a puntata/ Diretta: bravate notturne e shooting fotografico

Il collegio 6, anticipazioni e diretta quarta puntata 23 novembre 2021

Dopo la pausa della settimana scorsa per il tennis, Il Collegio 6 torna in onda oggi, martedì 23 novembre, in prima serata su Raidue. Questa sera sarà trasmessa la quarta puntata del docu-reality, già disponibile da una settimana su Raiplay. Per i collegiali, giunti a metà del percorso, è arrivato il momento di scoprire i primi risultati raggiunti. La puntata in onda oggi sarà fondamentale per il resto dell’avventura degli allievi che, dopo aver affrontato già varie interrogazioni ed esami, scopriranno i risultati raggiunti.

Nel corso dell’appuntamento odierno, infatti, i collegiali riceveranno le temutissime pagelle di metà percorso. Chi avrà raggiunto i risultati maggiori? Chi dovrà impegnarsi nelle prossime settimane per portare a casa voti sufficienti per ottenere la promozione finale?

Lo shotting fotografico e il derby di calcio

La quarta puntata de Il Collegio 6 si aprirà con il tradizionale discorso d’inizio settimana del Preside e si concluderà proprio con la consegna delle pagelle. I ragazzi, successivamente, saranno divisi in due squadre e affronteranno il derby del collegio. Subito dopo avranno la possibilità di sfoggiare la propria bellezza dividendosi in quattro gruppi per uno shooting fotografico. Anche in questo caso non mancherà la competizione perchè i ragazzi dovranno riuscire a realizzare la foto perfetta.

La sfida, poi, si sposterà sul piano canoro-danzante. Gli allievi saranno divisi in coppie e solo la migliore riceverà un meritatissimo premio. Infine, l’ultimo progetto della puntata sarà quello cinematografico.

Il collegio 6: punizioni in arrivo?

Nel corso della quarta puntata de Il Collegio 2021 non mancheranno le bravate notturne dei ragazzi. I più ribelli, infatti, approfittando delle ore notturne quando il controllo si abbassa proveranno ad infrangere le regole. Arriveranno punizioni esemplari? Non mancheranno, inoltre, varie incomprensioni tra i collegiali.

Nonostante siano trascorse alcune settimane, infatti, a Il Collegio 6 è sempre difficile convivere e accettare il carattere, ma anche le abitudini degli altri. Ci saranno litigi o tutto finirà con piccole discussioni? Per scoprirlo non vi resta che sintonizzarvi su Raidue a partire dalle 21.20 o collegarvi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione per la diretta streaming.

