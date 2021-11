Il Collegio 6, 4a puntata/ Diretta: derby di calcio e progetto cinematografico

Il Collegio 6, anticipazioni e diretta quarta puntata 16 novembre

Quarto appuntamento per Il Collegio 6 in onda martedì 16 novembre alle 21.30 su RaiPlay per lasciare spazio, durante la prima serata di Raidue, agli ATP Finals da Torino. Per i collegiali che, in questa sesta edizione del docu-reality si sono immersi nella realtà scolastica degli anni ’70, è giunto il momento di ricevere le pagelle di metà percorso. Tutti i ragazzi che vivono nel collegio, lontano da amici e affetti, hanno già affrontato sfide ed esami ed ora è giunto il momento di scoprire i risultati raggiunti. Nel corso delle prime tre puntate del Collegio non sono mancate punizioni da parte del preside di fronte al mancato rispetto delle regole.

Il Collegio 6, pagelle 3a puntata/ Gaia abbandona, Davide espulso, Sofia si racconta

Contemporaneamente, come nelle precedenti edizioni del docu-reality, non mancano le simpatie e le antipatie tra i collegiali che, oltre a studiare e a scoprire materie inedite. Nasceranno nuovi amori nel corso della puntata in onda oggi? Quali esami e cosa accadrà nel corso del quarto appuntamento? Andiamo a scoprire tutto.

Anticipazioni Il Collegio 6, quarta puntata/ Pagelle metà corso e nuove eliminazioni

Divertimento e regole non rispettate a Il collegio 6

Nella quarta puntata de Il Collegio 6, i collegiali, divisi in due squadre, danno vita ad una partita di calcio. Sarà l’occasione per assistere al “derby del collegio” che porterà alla vittoria di una sola squadra. Subito dopo, i collegiali, divisi in quattro gruppi, saranno i protagonisti di uno shooting fotografico. Spazio, poi, alla competizione canora e danzante: solo una coppia sarà eletta vincitrice del concorso e potrà ricevere l’ambito premio che, per ora, resta top secret.

Nel corso della nuova puntata del docu reality, inoltre, i collegiali saranno impegnati in un progetto cinematografico. Nonostante i mille progetti, le lezioni e le interrogazioni da sostenere, i collegiali avranno anche tempo per trasgredire e commettere le solite bravate. Chi, dunque, rischiera di essere punito dal preside? Le punizioni comporteranno il rischio di un’espulsione? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

Il Collegio 6, 3a Puntata/ Gaia abbandona, Davide espulso, la supplente scappa via

© RIPRODUZIONE RISERVATA