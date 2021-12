Il Collegio 6/ Diretta: gita e gara, Comelli conquista la vittoria (6a puntata)

Diretta Il Collegio 6: commento live sesta puntata 30 novembre

Arriva il momento di un’altra gita per i ragazzi de Il Collegio 6. Il professor Carnevale li porta tra monumenti antichi ma, per alimentare la loro curiosità, decide di creare due squadre e metterle in gara con un premio: un delizioso dolce. Durante la sua spiegazione i ragazzi appaiono molto attenti ma qualcuno più di altri. L’insicura Comelli teme di non riuscire a rispondere alle domande del professore ma sarà proprio lei a portare la sua squadra alla vittoria. Ultime lezioni poi prima della conclusione della puntata: una di inglese, poi si fanno gnocchi e tagliatelle con i sorveglianti. Infine il discorso del Preside che proclama migliori e peggiori della settimana. Migliori Masserini e Palazzo, peggiori Martina Ricorda, Rubino e Cresta che risultano insufficienti. Per questo devono riconsegnare la cravatta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cresta a rischio espulsione

La bravata del gruppetto de Il Collegio 6 che decide di boicottare la lezione della Petolicchio per tornare in camerata e fare casino ha chiaramente delle conseguenze. Il Preside è furioso e decide di abbassare a tutti i colpevoli la media di un voto: “Chi ha 6 ora ha 5, chi ha 4 ha 3 e così via”, chiarisce. C’è chi come Cresta, il nuovo arrivato, ha già una media non buonissima e rischia l’espulsione. Glielo fa presente il professor Maggi che lo mette in guardia: “Così non ce la fa”. Lui, però, è deciso a non arrendersi: “Voglio farcela, sono appena arrivato e voglio arrivare fino alla fine”, ammette. Riuscirà a mantenere questa promessa fatta a se stesso e arrivare all’esame di diploma? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandro Giglio espulso!

Alessandro Giglio dopo aver promesso ai compagni di fare baldoria con loro si tira indietro e rimane in classe. Un gesto che causa all’allievo del Collegio 6 un fiume di critiche e accuse, soprattutto da parte di Martina Ricorda. Intanto i compagni sono in camerata e finiscono per rompergli il letto. Quando Alessandro lo scopre perde le staffe e pretende di sapere chi sia stato, minacciando di rompere nasi e letti. Alla fine rompe il letto di un compagno, un gesto che allarma i compagni che raccontano le loro preoccupazioni al sorvegliante e, quindi, al Preside che convoca Giglio per una comunicazione. “Sono dispiaciuto di doverla convocare proprio oggi, dopo averla elogiata per essersi comportato in maniera dignitosa… Questi atti di violenza però non si possono accettare, per questo lei è espulso!” Lui va via col sorriso: “Diciamo che ho esagerato, è vero. Non mi pento di quello che ho fatto però, cero ho esagerato. Non me la prendo con i miei compagni perchè è colpa mia, ho perso la calma”, ammette. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandro Giglio si spoglia di fronte alla Petolicchio

Dopo il confronto tra genitori e ragazzi, la nuova puntata de Il Collegio 6 continua con i saluti a papà e mamme e il ritorno alla normalità. Si torna in classe ma i ragazzi non hanno proprio voglia di rimettersi sui libri, è per questo che alcuni di loro decidono di sabotare la professoressa Petolicchio, togliendosi in classe la divisa e rimanendo in pigiama. La prof è furiosa e si congratula con coloro che non hanno seguito la massa – i primi della classe – poi il gruppetto lascia però la classe per recarsi in cameretta e andare a dormire. Tra questi c’è anche Alessandro Giglio, che è stato il primo a spogliarsi ma ha poi deciso di fare un passo indietro, temendo ripercussioni. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Sofia Federico e suo padre in crisi

Genitori e figli a confronto nella nuova puntata de Il Collegio 6. Un genitore per ogni ragazzo della classe ha fatto il suo arrivo al Collegio per mettersi in gioco e, soprattutto, per confrontarsi con i propri figli. Per l’occasione, il professor Maggi ha invitato tutti in classe per fare un tema proprio sulla famiglia e sui propri figli. Questo è servito successivamente per chiarire alcune difficoltà nel rapporto in casa. Tra coloro che ne hanno manifestate di più c’è Maria Sofia Federico e suo padre. L’uomo, in particolare, si scusa con sua figlia per non averle dato l’attenzione e l’importanza che invece meritava. Lei, d’altronde, appare fredda e dichiara di odiare la sua testardaggine. Riusciranno a riavvicinarsi grazie al Collegio? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Genitori invitati per un convegno al Collegio

Ha inizio la nuova puntata de Il Collegio 6 e lo fa con una grande sorpresa: l’arrivo fuori dai cancelli dei genitori dei ragazzi della classe. Tutti entusiasti tranne Maria Sofia Federico, che si dice per nulla toccata dall’incontro col padre e, anzi, “indifferente”. I genitori sono stati chiamati al Collegio in occasione di un grande convegno “I giovani oggi”. La volontà del preside e dei professori è quella di sensibilizzare i genitori sui ragazzi di oggi e sui problemi tipici di questa età. Durante la loro permanenza al Collegio, i genitori devono confrontarsi con i loro errori, le loro difficoltà con i figli e le problematiche che hanno creato crepe nei rapporti con loro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il collegio 6, anticipazioni e diretta sesta puntata 7 dicembre

Sesta puntata de Il Collegio 6 oggi, 7 dicembre, su Rai2. Oramai ci avviciniamo alla fine di questa avventura che ci ha fatto conoscere una nuova classe, con i suoi alti e bassi. Questa sera oltre all’arrivo dei genitori a il Collegio assisteremo a nuove malefatte da parte dei ragazzi. Nuove punizioni sono arrivo, probabilmente anche per Alessandro Giglio che ne combinerà un’altra delle sue. In classe, come sempre con la professoressa Petolicchio, il ragazzo inizierà a spogliarsi, lasciando l’insegnante sbalordita. Un gesto che potrebbe costargli una nuova visita dal preside. Non mancheranno inoltre liti, dissapori e gelosie nel corso della puntata in onda questa sera su Rai 2. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Genitori in classe e non solo!

Il Collegio 6 torna in onda oggi, martedì 7 dicembre, in prima serata su Raidue. Il docu-reality che, in questa sesta edizione è ambientato nei favolosi anni ’70 continua ad appassionare il pubblico. Ogni anno, insieme ai collegiali, i telespettatori hanno la possibilità di rivivere un decennio caratterizzato da tante novità sia sociali che per la moda e la musica. Per i collegiali si tratta di un’esperienza unica. Senza i propri affetti, senza la tecnologia a cui sono abituati, sono immersi in una realtà nuova in cui non mancano le incomprensioni, discussioni, ma anche i problemi da superare.

Nel corso della sesta puntata in onda oggi ci saranno grandi emozioni per i collegiali. Non mancheranno, però, le piccole marachelle dettate dall’entusiasmo che l’arrivo dei genitori porterà nel collegio. Ma cosa accadrà davvero nel nuovo appuntamento del docu-reality?

Il collegio 6: l’arrivo dei genitori

Dopo aver ricevuto le pagelle di metà percorso, i collegiali continuano a sostenere interrogazioni ed esami nonchè a partecipare a vari progetti cinematografici, sportivi e sociali. Nel corso della nuova puntata de Il Collegio 6, per il convegno con gli insegnanti, arriveranno i genitori di tutti i ragazzi. Dopo settimane di lontananza durante le quali ci sono state poche possibilità di aver un contatto con le famiglie, l’emozione di rivedere i propri cari sarà grandissima.

I genitori, nell’immergersi nella nuova realtà dei figli, avranno così la possibilità di rivivere l’ebbrezza di sedersi ai banchi di scuola dando vita ai ricordi, sia belli che brutti, regalando una nuova immagine ai figli. I genitori, però, scopriranno anche le stanze in cui vivono i rispettivi figli lasciandosi andare, esattamente come quest’ultimi, a qualche marachella.

I nuovi allievi Davide e Matteo si ambientono

Nella scorsa puntata de Il Collegio 6, sono arrivati due nuovi studenti: Davide Cresta, diciassettenne messinese dalla vita scolastica turbolenta, e Matteo Palazzo, sedicenne italofrancese, origini catanesi, amante dello sport. I due nuovi collegiali si sono ambientati immediatamente e sono stati accolti con entusiasmo dagli altri ragazzi, felici di poter avere due nuovi volti.

Nel corso della nuova puntata de Il Collegio 6, Davide e Matteo si integreranno ancora di più nel gruppo. Andrà tutto a gonfie vele o qualcosa andrà storto dando vita alle prime incomprensioni? Lo scopriremo stasera nel corso della nuova puntata.





