Il Collegio 6, ci sarà?/ Come fare il casting, anticipazioni: in onda già nel 2021?

Il collegio 6 ci sarà? In attesa di scoprire i nomi degli studenti che, al termine de Il Collegio 5, in onda questa sera, riusciranno a portare a casa la promozione, sono tantissimi i fans del docu-reality che sperano di poter partecipare al programma tuffandosi in una realtà scolastica totalmente diversa da quella che vivono attualmente. La sesta edizione de Il collegio, dunque, ci sarà? La risposta è affermatica anche se, per il momento, non ci sono anticipazioni su quando cominceranno i casting per individuare i nuovi protagonisti de Il Collegio. Nei prossimi mesi, i profili Facebook e Instagram e il sito ufficiale della casa di produzione de Il Collegio annunceranno le modalità di iscrizione ai casting. I candidati, come sempre, devono avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e mezzo e possono partecipare anche appartenenti al medesimo nucleo familiare.

IL COLLEGIO 6, BOOM DI RICHIESTE PER I CASTING: COME PARTECIPARE?

Anche Il Collegio 5 è stato un vero successo tra i giovanissimi che sono pronti a candidarsi per la sesta edizione. I casting non sono ancora stati aperti, ma basta seguire i canali ufficiali del docu-reality per avere tutte le informazioni. Ai casting possono iscriversi anche coloro che hanno provato a partecipare alle edizioni precedenti. In quale anno, dunque, sarà ambientato Il Collegio 6? A questa domanda non c’è ancora una risposta. Tuttavia, è probabile che, dopo aver dedicato la quinta edizion al 1992, si continui con gli anni ’90. Incerti anche i nomi degli insegnanti che formeranno il corpo docente anche se i fans sperano di rivedere ancora il professore d’italiano Andrea Maggi. Il Collegio 6, dunque, sarà trasmesso dalla Rai già nel 2021?



