IL COLLEGIO 6/ Diretta 3a puntata: lezione di giornalismo e prima gita a Ostia

Il collegio 2021: anticipazioni e diretta terza puntata

Questa sera, martedì 9 novembre, in prima serata su Rai 2 va in onda la terza puntata de Il Collegio 6. Giunto alla sesta edizione, il docu-reality si conferma una piacevole realtà della televisione italiana. La prima puntata ha incollato ai teleschermi 1.719.000 spettatori pari all’8.5% di share, mentre al seconda è stata vista da 1.377.000 spettatori con il 6,70%. Dopo l’uscita di scena di Sveva Accorà, che ha preferito lasciare l’Istituto piuttosto che tagliarsi i capelli, la classe del 1977 è composta da Alessandro Giglio, Anastasia Podeschi, Beatrice Genco, Cristiano Karol Russo, Davide Maroni, Edoardo Lo Faso, Elisa Cimbaro, Federica Cangiano, Filippo Romano, Gaia Cascino, Giovanni Junior D’Ambrosio, Lorenzo Sena, Maria Sofia Pia Federico, Matilde Ricorda, Raffaele Fiorella, Rebecca Parziale, Sara Masserini, Simone Casadei, Valentina Comelli e Vincenzo Rubino.

Il Collegio 6, chi è single e chi fidanzati?/ Da Simone Casadei a Gaia Cascino

Gli studenti a rischio espulsione da Il Collegio 6

La terza settimana di permanenza ne il Collegio 6 inizierà con un esame di riparazione per Gaia Cascino e Davide Maroni. I due ragazzi dovranno dimostrare al Preside di aver imparato chi è La Monaca di Monza dei Promessi Sposi. Altrimenti, entrambi dovranno abbandonare immediatamente la scuola. Gaia vivrà un momento di crisi, non riuscendo a studiare e a impegnarsi come gli altri compagni: “Non sono fatta per la scuola. Sono nata apposta per non andare a scuola”. Farà scena muta al momento dell’interrogazione? Giovanni Junior D’Ambrosio e Alessandro Giglio dovranno studiare più degli altri per superare la prova assegnata dal Preside, per aver mancato di rispetto al professor Maggi: chi non supererà la prova sarà espulso dal Collegio. Novità anche tra i professori: uno di loro, molto probabilmente la professoressa Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno.

Gaia Cascino Il Collegio 6/ La sua frase "Do c'è sta casino ce sta Gaia Cascino" diventa un trend Tik Tok

Prima gita fuori da Il Collegio

Inizierà il Progetto Cinema, guidato dal regista Lorenzo Vignolo, con la proiezione di un film e ci sarà anche una lezione di giornalismo. La prima gita fuori dal cancello della scuola si svolgerà ad Ostia, ma solo i piatti meritevoli potranno partecipare. Anche nella terza puntata de Il Collegio 6 non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze e diventeranno così degli osservati speciali, così come i malumori nel refettorio della mensa per le proposte del menu, mentre altre simpatie continueranno a sbocciare. Ricordiamo che Il Collegio 6 andrà in onda fino al 14 dicembre, per un totale di 8 puntate. Il programma sta riscuotendo un grande successo sui social: al debutto è stato il programma di prime time più commentato nella giornata e primo nei TT Italia.

