Il Collegio 6, pagelle e anticipazioni prossima puntata/ Gaia fuori? Giovanni rischia

Il Collegio 6, le pagelle della 2a puntata

Seconda puntata del Collegio 6 ricca di colpi di scena. Il primo è l’arrivo di una nuova allieva che prende il posto lasciato vacante da Sveva. Lei si chiama Matilde Ricorda e la sua presenza scombina immediatamente gli equilibri della classe. La 16enne è scatenata e finisce per architettare una fuga che causa a molti una severa punizione del Preside. Alimenta anche dissapori e rivalità, soprattutto con Anastasia. Parte, insomma, col botto ma appare fin troppo sicura di sé. Come se la caverà nelle prossime puntate? Per ora, VOTO 6.

Tra i protagonisti della puntata ancora Gaia Cascino (VOTO 6,5), che rischia di abbandonare Il Collegio per la poca voglia di fare. Da premiare, però, la simpatia. Non benissimo stasera Simone Casadei (VOTO 5), che minaccia di andarsene ma di fronte all’ultimatum del Preside fa subito un passo indietro. La bellissima dialettica di Maria Sofia Federico cozza con un carattere un po’ troppo egocentrico, da smussare secondo molti dei suoi compagni. VOTO 7.

Il Collegio 6, le anticipazioni della terza puntata

Dalle pagelle per i maggiori protagonisti della seconda puntata de Il Collegio 6 passiamo alle anticipazioni della prossima settimana. Nella terza puntata de Il Collegio 6, in onda martedì 9 ottobre, per Gaia e Davide arriva il momento di mettersi alla prova con la Monaca di Monza dei Promessi Sposi: se non supereranno la prova, dovranno abbandonare il programma. Come se la caveranno? Sarà poi il momento per tutta la classe della prima gita e a portarli fuori sarà il professor Raina. Il professor Maggi avrà poi uno scontro con un allievo: Giovanni si rifiuterà di seguire la lezione e risponderà a tono all’insegnante, rischiando seriamente il suo posto nel Il Collegio. Uno degli allievi, stando alle immagini, lascerà il programma: chi sarà?

