IL COLLEGIO 6, PAGELLE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA/ Maria Sofia resta? Gaffe Rai…

Sale l’attesa per la nuova puntata de Il Collegio 6, la penultima dello show di Rai Due seguitissimo soprattutto dai giovani. Fra i tanti argomenti caldi della giornata odierna, anche il destino di Maria Sofia Federico, che durante la precedente puntata ha organizzato una vera e propria protesta che non è piaciuta ai professori. Verrà espulsa? In realtà la Rai sembrerebbe essersi un po’ tradita in tal senso visto che, sulla pagina Instagram ufficiale dello stesso programma, ha pubblicato il trailer con le anticipazioni della puntata di oggi (lo trovate più sotto), e in cui si vede proprio la stessa scolaretta.

I fan ovviamente non si sono lasciati sfuggire il particolare, ed hanno commentato: “Furbissimi a metterla nelle anticipazioni della prossima puntata”, ma anche: “Si vede nel trailer dell’ultima puntata quindi non viene espulsa”. Di nuovo: “NELL’ANTEPRIMA DELL’OTTAVA PUNTATA SI VEDE CHE NON È ESPULSA AHAHAHA”, mentre un altro ha aggiunto: “Ma sono stu*idi nell’anticipazione della nuova puntata si vede lei in più scene”. Infine un altro: “Si sono traditi con lo spoiler della prossima puntata”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Si è conclusa la penultima puntata de Il Collegio 6, durante la prossima puntata gli studenti verranno messi alla prova dai professori con l’esame finale. Durante questa puntata una collegiale insospettabile ha scatenato l’ira del preside: Maria Sofia Federico, nonostante si sia sempre distinta per la sua bravura, durante la penultima puntata ha masso in atto assieme ai suoi compagni quello che il preside ha definito un “tradimento” riuscendo ad ottenere da parte sua il permesso per un’assemblea che all’insaputa di tutto il personale della scuola si è trasformata in una protesta in cui gli studenti si sono invertiti le divise (Voto 7). Davide Crosta questa sera dopo aver perso la cravatta l’ha recuperata solo per la fiducia che il professore Luca Raina ha in lui (Voto 6).

Gli altri due studenti rimasti senza la cravatta durante la scorsa puntata de Il Collegio 6 sono stati Vincenzo Rubino, che ha recuperato le sue insufficienze con una bella interrogazione (Voto 7) e Matilde Ricorda che grazie alle lezioni extra si Sofia Federico è riuscita a riconquistare anche lei il capo d’abbigliamento così importante per tutti i collegiali (Voto 6). Se per alcuni collegiali non è stata una bella settimana, per Raffaele Fiorella è stata una settimana davvero eccezionale, il ragazzo ha ricevuto un premio a lui tanto caro, a tal punto da dormirci assieme, durante i giochi della gioventù: il premio come miglior telecronista (Voto 7). Rebecca Parziale ha perso le staffe per il comportamento di Anastasia con il professore Maggi, ritenuto dalla ragazza infantile (Voto 7).

Anastasia Podeschi ha perso tutto il suo controllo a Il Collegio 6 sentendo le critiche del professore Maggi che le ha rimproverato di non aver compreso bene la traccia di un tema (Voto 6). Edoardo Lo Faso durante la protesta ha mostrato un forte senso di gruppo, dando subito ragione alle compagne che hanno cercato di far cambiare idea ai ragazzi e ha subito rimesso la gonna, rinunciando così alla pizza in premio solo ai collegiali rispettosi delle regole (Voto 7). Filippo Romano ha dato sfoggio di tutte le sue capacità ballerine durante la lezione di disco dance (Voto 7). Matteo Palazzo in questa settimana ha dato sfoggio di tutte le sue capacità atletiche conquistando il primo posto durante i giochi della gioventù sia nella corsa campestre che nel salto in alto (Voto 8). Anche Sara Masserini ha dato sfoggio di tutte le sue capacità atletiche conquistando due primi posti come il suo compagno Matteo, ma durante la protesta di gruppo ha subito preferito indossare nuovamente la sua divisa (Voto 7). Beatrice Kim Genco ha sentito molto la protesta messa in atto da Sofia Federico e ha lottato più di tutti per fare in modo che l’assemblea si facesse e che tutti i collegiali continuassero nel loro scambio di abbigliamento (Voto 7).

Anticipazioni ultima puntata Il Collegio 6

Durante l’ultima puntata de Il Collegio 6 gli studenti saranno messi alla prova con gli esami e tutti i professori, comprendendo le difficoltà di questi aiuteranno i ragazzi con un grande ripasso su tutto quello che hanno studiato durante quest’anno. Anche i sorveglianti, per salutare gli studenti hanno deciso di preparare una sorpresa inedita per tutti loro. Durante l’ultima puntata dello show inoltre, tutti scopriranno quale sarà la decisione del preside nei confronti di Sofia Federico: espulsa o no??





