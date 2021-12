IL COLLEGIO 6, PENULTIMA PUNTATA/ Diretta: Sofia Federico sarà espulsa?

Diretta Il Collegio 6: commento live penultima puntata 13 dicembre

Nonostante la giornata per i collegiali sia iniziata nel migliore dei modi con la lezione di musica tutti i collegiali sono preoccupati per la loro compagna Sofia, in isolamento da più di 24 ore e temono una sospensione per la ragazza.

Alla fine della settimana il preside ha fatto il punto di quanto accaduto durante questa settimana, soprattutto sulla protesta da parte degli studenti ammettendo a Sofia Federico di aver preso una decisione difficile sul futuro della ragazza… la sua decisione si scoprirà solo durante la finale de Il Collegio 6 (Agg. Adriana Lavecchia)

Pizza per cena… per alcuni

Dopo la lezione d’arte per tutti gli studenti de Il Collegio 6 è giunto il momento di dedicarsi alla lezione d’italiano con il prof. Maggi che è andato su tutte le furie con Anastasia Podeschi criticata dal professore perchè all’interno del tema non ha rispettato la traccia. La ragazza non ha retto alle critiche del professore ed è scoppiata a piangere. Non solo critiche da parte del professore, terminata la lezione Anastasia ha avuto un duro scambio d’opinione con Rebecca per il suo atteggiamento. La giornata sulla parità di genere non è finita nel migliore dei modi per gli studenti che hanno concluso la serata con una cena in pizzeria, solo per gli studenti vestiti in ordine. Gli studenti rimasti all’interno del collegio non hanno gradito il comportamento dei loro compagni che hanno accettato la cena senza alcun dubbio.

Rientrati all’interno della scuola tutti gli studenti e i professori hanno visto il cortometraggio girato messo a punto dai collegiali voluto fortemente da Sofia Federico che però, purtroppo, non ha potuto assistere alla proiezione perchè in isolamento. (Agg. Adriana Lavecchia)

Una lezione d’arte appassionante

Nonostante il preside abbia annullato l’assemblea ai collegiali la professoressa Petolicchio, vedendo la buona volontà da parte dei suoi studenti, ha concesso a tutti gli studenti un’assemblea straordinaria. Per giungere ad una conclusione di questa mattinata tutta la classe ha creato 5 argomenti cardine su quanto emerso dal discorso concludendo tutto con una dedica alla loro compagna che a causa dell’isolamento non ha potuto assistere e partecipare al dibattito insieme a tutta la classe.

Terminata l’assemblea tutti i collegiali si dedicano ad una lezione d’arte un po’ particolare in cui oltre a disegnare la modella possono dedicarsi anche alla scrittura di slogan. Vincenzo Rubino non ha resistito alla bellezza della modella e subito dopo aver iniziato a disegnare si è avvicinato a chiedere alla ragazza se fosse single, una frase che ha subito molte critiche soprattutto da parte delle ragazze della classe (Agg. Adriana Lavecchia).

Sofia Federico in isolamento

La lezione di danza è finita e Sofia Federico non ha pensieri altro che all’assemblea sulla parità di genere, così la ragazza ha proposto a tutti i suoi compagni di indossare la divisa del sesso opposto: le ragazze con i pantaloni e i ragazzi con la gonna e per finire in bellezza la loro protesta i ragazzi decidono di scambiarsi le camerate. La mattina successiva i sorveglianti hanno fatto finta di nulla, ma i ragazzi dopo essere scesi in cucina per fare colazione hanno scoperto che anche la cucina ha deciso di cambiare i pasti, così tutti i collegiali si sono ritrovati a dover mangiare il pranzo.

Il preside non si è mostrato indifferente come i sorveglianti ma ha ammesso a Sofia Federico di essersi sentito preso in giro per aver chiesto a lui un’assemblea e poi aver organizzato un azione sovversiva. Per questo suo gesto il preside ha deciso di revocare l’assemblea e la ragazza è stata portata in isolamento fino a quando lui non avrà deciso una punizione. Dopo la ramanzina i ragazzi sono corsi all’interno della loro camerata per indossare nuovamente i pantaloni, le ragazze non hanno accettato il comportamento dei ragazzi e hanno cercato di far cambiare, inutilmente, idea ai loro compagni. (Agg. Adriana Lavecchia)

I collegiali alle prese con la disco dance

Adesso i collegiali sono alle prese con una lezione sulla sessualità che ha dato modo a tutti gli studenti di confrontarsi tra di loro su quello che pensano sulle relazioni.

Non solo la lezione sulla sessualità, i collegiali si sono cimentati anche con una lezione di disco dance con Lidia Carew. La lezione è andata avanti tra tanti divertimenti da parte di Filippo Romano, che finalmente ha potuto dilettarsi in quella che è la sua più grande passione e Vincenzo Rubino che a fine lezione ha commentato: “Viva la prof di ballo e viva la disco dance” (Agg. Adriana Lavecchia).

Raffaele Fiorella vince una coppia speciale

Anche per le ragazze è arrivato il turno di cimentarsi con il salto in alto, una disciplina difficile per tutti i ragazzi, soprattutto per Sofia Federico che durante le prove sportive ha mostrato di avere molta difficoltà. Sara Masserini è intenzionata a vincere tutto e riesce ad aggiudicarsi, come Edoardo Palazzo, il primo posto in entrambe le discipline. Alla fine della gara il preside ha voluto premiare anche un collegiale che durante i giochi si è distinto in maniera particolare: Raffaele Fiorella, per il suo talento da telecronista. (Agg. Adriana Lavecchia)

I collegiali alle prese con i giochi della gioventù

Intanto tra Matilde Ricorda e Rebecca Parziale hanno provato ad avere un confronto per quanto accaduto durante lo spettacolo di inglese, quando Rebecca ha spinto Matilde che, cadendo a terra, ha abbandonato il palcoscenico arrabbiata.

Con il nuovo giorno è arrivato il momento per i collegiali di mettersi alla prova con i giochi della gioventù in cui dovranno cimentarsi in una corsa campestre ad ostacoli e il salto in alto. Corsa campestre viene vita da Matteo Palazzo per la squadra maschile e Sara Masserini per la squadra delle ragazze, ma Sofia Federico si è smarrita… la ragazza è entrata in crisi ed è rimasta bloccata alla prima curva risultando così squalificata dalla gara. Arrivato il momento del salto in alto i collegiali hanno fatto tutti molta fatica a non prendere l’ostacolo, tutti tranne Matteo Palazzo che si è aggiudicato il primo posto anche in questa disciplina.(Agg. Adriana Lavecchia)

Crosta, nonostante l’interrogazione, recupera la cravatta

Tutto sembrava procedere al meglio per i collegiali e per i professori, quando durante la recita in inglese i collegiali hanno deciso di stemperare la tensione con un piccolo show improvvisato da veri giullari. La loro performance è terminata con una professoressa delusa che non ha perso occasione per mostrare la sua delusione a tutti gli studenti.

Dopo la recita per Rubino e Ricorda è giunto il momento di sapere se recupereranno la cravatta o meno. Interrogati dal preside i due ragazzi hanno ammesso di aver capito il loro errore e di essere anche consapevoli del loro potenziale. Un colpo duro per Crosta che, dopo aver visto i suoi due compagni con la cravatta, teme di essere espulso dal Collegio per via della sua interrogazione. Per lui nessun colloquio con il preside, ma con il prof Raina che ha cercato di capire i motivi per cui il ragazzo preferisce divertirsi e non studiarel. Il professore ha ridato la cravatta al collegiale cercando di motivarlo a fare del suo meglio. (Agg. Adriana Lavecchia)

Rubino riuscirà a recuperare la cravatta?

Nonostante le numerose difficoltà le gare didattiche da parte di entrambe le squadre le ragazze sono riuscite ad accaparrarsi la vittoria e a gustare dell’ottimo pane e cioccolato. Con il professor Raina ha deciso di dare come premio ai ragazzi una bottiglia di acqua frizzante. Nel bel mezzo della gara però la sorvegliante ha avvisato tutti i ragazzi della disponibilità da parte dei professori Maggi e Petrolicchio di interrogare i ragazzi che hanno perso la cravatta. Rubino e Ricorda grazie alle loro lezioni extra sono riusciti a recuperare anche se ancora al momento non hanno ancora ricevuto la loro cravatta. Edoardo Lo Faso, in classe, è riuscito invece a conquistare la tanto ambita acqua frizzante. Anche Cresta ha cercato di recuperare, ma la sua interrogazione su Grazia Deledda non è andata nel migliore dei modi, alla fine dell’interrogazione i due professori hanno consigliato al ragazzo di studiare in maniera più approfondita. (Agg. Adriana Lavecchia)

Al via le gare didattiche

Tutto pronto per la penultima puntata di questa edizione de Il collegio 6, sempre accompagnato dalla voce di Giampiero Magalli che conduce lo spettatore nel pieno degli anni ’70. Nella scorsa puntata Rubino, Ricorda e Cresta e sono rimasti senza cravatta e per cercare di recuperare hanno fatto qualche lezione in più assieme alla loro compagna Maria Sofia Pia Federico, sempre pronta a dare un aiuto ai suoi compagni. Arrivati in classe i collegiali si sono sfidati in una gara didattica in cui i vincitori riusciranno a mangiare pane e cioccolato. Le gare non vanno al meglio per nessun collegiale, soprattutto per Rubino che non è riuscito a scrivere la parola “Sogniamo”. (Agg. Adriana Lavecchia)

Anticipazioni de Il Collegio 6 penultima puntata lunedì 13 dicembre

Sta per volgere alla conclusione la sesta edizione de Il Collegio 6, con il penultimo appuntamento in programma questa sera, lunedì 13 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Raidue. Ecco cosa ci aspetta: per i collegiali gli esami di terza media si avvicinano e le prove da sostenere diventano sempre più complicate e difficili da gestire e affrontare. E’ sicuramente un bel banco di prova per Rubino, Ricorda e Cresta, alle prese con la riconquista della cravatta persa dopo alcune gravi insufficienze rimediate nel corso dell’anno. Stando alle anticipazioni della penultima puntata, arriverà per tutti il momento di sostenere le interrogazioni più importanti dell’anno, coi professori Maggi, Raina e Petolicchio che si aspettano molto dai loro ragazzi. La classe sarà in grado di rispettare le loro aspettative?

I Giochi della Gioventù al Il Collegio 6

Nella penultima puntata de Il Collegio 6 vedremo i ragazzi alle prese con la recita in lingua inglese di Cenerentola, diretta dall’insegnante di lingua straniera Denise Mcnee. Per quanto riguarda le attività sportive, invece, i Collegiali, saranno chiamati a partecipare ai Giochi della Gioventù. Chi saranno i vincitori della competizione? Per i concorrenti sarà una grande occasione per mettersi alla prova, ma anche per ricordare le famose gare di Giochi Senza Frontiere, il fortunato programma di origine francese, che aveva lo scopo di unire e avvicinare i giovani provenienti da diversi paesi. La prima edizione dei Giochi andò in onda proprio nel 1977.

Quali studenti accederanno alla finale de Il Collegio 6?

Quello di questa sera, lunedì 13 dicembre, rappresenta il penultimo appuntamento con Il Collegio 6. Sarà una puntata importante per i collegiali, che dovranno dare prova di essere cresciuti e maturati nel corso di questa edizione. Per superare gli esami finali occorrerà impegnarsi profondamente, ma i colpi di scena e gli imprevisti non mancheranno per gli allievi del professor Maggi. Intanto la puntata finale, che andrà in onda domani, 14 dicembre, porterà studio e riflessioni per i concorrenti di quest’edizione. I sorveglianti decideranno di preparare una sorpresa per gli studenti e il preside sarà come sempre pronto ad incantarli e spronarli con il suo discorso di fine anno. Una sorta di in bocca al lupo per infondere la giusta dose di fiducia ai ragazzi per il futuro.



