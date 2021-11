IL COLLEGIO 6/ Quale puntata va in onda oggi? La quarta su Rai 2: pagelle e…

Quale puntata de Il Collegio 6 va in onda questa sera? Se lo saranno chiesto tutti i fan del reality di Rai 2 in queste ore. È la quarta puntata quella del Collegio 6 in onda oggi, 23 novembre, su Rai 2. Si tratta della puntata messa a disposizione del pubblico già martedì scorso su Raiplay. Dunque, per coloro che l’hanno vista sulla piattaforma streaming, quella di stasera sarà una replica. Chi invece non ha avuto occasione di vederla su Raiplay potrà seguirla questa sera, in diretta su Rai 2. Ricordiamo che nella puntata di oggi gli allievi dovranno impegnarsi tanto perché ci sono le pagelle di metà corso: chi riuscirà ad andare avanti? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il Collegio 6, quale puntata va in onda?

Dopo che la scorsa settimana la Rai non ha mandato in onda Il Collegio 6 per trasmettere una partita di tennis, quale puntata andrà in onda questa sera? La scorsa settimana la puntata è stata trasmessa per la prima volta in esclusiva su RaiPlay e sono tanti a chiedersi a quale puntata si assisterà questa sera su Rai 2.

La puntata che andrà in onda questa sera, martedì 23 novembre è la quarta puntata. Quella che in molti hanno già visto su RaiPlay mentre la quinta puntata andrà in onda, sempre su Rai 2 martedì 30 novembre a partire dalle 21:30.

Il Collegio 6, cosa succederà nella quarta puntata?

La puntata del Collegio 6 trasmessa questa sera su Rai 2 vedrà i ragazzi divisi in due squadre: scienziati e letterati, sfidarsi in un’avvincente partita a calcio. Sempre in questa puntata alcuni collegiali scopriranno la loro passione per la danza dedicandosi a dei balli con alcuni professori. In questa puntata avremo anche modo di vedere come studenti e professori si approcceranno alle pagelle di metà corso in cui solo gli studenti con tutte le sufficienze o con dei grandi miglioramenti potranno continuare l’anno, mentre gli altri dovranno tornare a casa.

In questa puntata de Il Collegio 6 non mancheranno gli intrecci tra i ragazzi e i dubbi che affliggeranno soprattutto Elisa, Valentina e Maria Sofia. Non mancheranno anche i provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni ragazzi che con i loro comportamenti metteranno a dura prova la pazienza dei professori.



