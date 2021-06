Il Collegio 6 quando va in onda?/ Ambientato nel 1977: torna su Rai 2 ad autunno 2021

Con la presentazione dei palinsesti Rai autunnali è arrivata la conferma della sesta edizione del docureality Il Collegio. L’ultima edizione del programma in onda su Rai 2 ha riscosso un grande successo con una media di quasi 2,5 milioni di telespettatori e uno share dell’11% circa. Il Collegio 6 arriverà nell’autunno 2021, molto probabilmente da novembre, in onda sempre su Rai 2 il martedì sera. In questa edizione i protagonisti saranno trasportati indietro nel tempo, negli anni ’70, decennio non ancora affrontato dalle precedenti edizioni. Il Collegio 6 sarà ambientato, precisamente, nel 1977, l’anno che è stato la base della svolta economica e sociale del Paese. Le riprese inizieranno a breve ad Anagni (in provincia di Frosinone, nel Lazio), presso il Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita.

Il Collegio 6: ambientato nel 1977

Le prime tre edizioni de Il Collegio erano ambientate negli anni ’60 (1960, 1961 e 1968); gli anni ’80 , precisamente il 1982, hanno caratterizzato la quarta stagione, mentre la quinta stagione ha visto come protagonista il 1992: per rivivere il periodo del caso Mani Pulite e delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Anche la sesta edizione de Il Collegio continuerà a essere narrata dalla voce di Giancarlo Magalli. Nel mese di giugno sono stati ufficialmente aperti i casting per la nuova edizione, rivolti non sono agli alunni della classe ma anche agli insegnanti di canto e musica, educazione motoria, cinema e inglese. Ricordiamo che Il Collegio, in onda su Rai 2 dal 2017, si basa sul reality show britannico That’ll Teach ‘Em, prodotto da Twenty Twenty Television e in onda su Channel 4.

