Il Collegio 6, ultima puntata/ Promossi e bocciati, diretta: Ripassone del prof Maggi

Diretta Il Collegio 6: commento live ultima puntata 14 dicembre

Anastasia, nonostante il suo orgoglio dopo aver visto i voti ha chiesto scusa al professore Maggi. La studentessa ha ammesso al professore di essere cambiata molto all’interno della scuola, soprattutto all’interno delle amicizie. Alla fine della conversazione con il professore la ragazza ha ammesso il suo limite ammettendo di dover imparare di più dai suoi errori. Tutti gli studenti hanno deciso di rilassarsi cercando di guardare le stelle, ma i loro schiamazzi hanno svegliato i sorveglianti che sono scesi a placare la festa dei ragazzi che rientrati all’interno delle camerate hanno deciso di dormire in vista della settimana più importante della loro avventura all’interno del collegio.

La mattina dopo la festa il preside ha voluto fare un bel discorso a tutti gli studenti che ha invitato tutti gli studenti a superare l’esame finale prima di lasciare i ragazzi liberi di consultare il programma d’esame, che sembra facile, tranne che per matematica, alla maggior parte degli studenti tranne che per Davide Cresta. Sara Masserini invece è molto sicura delle sue capacità e ha ammesso di essere pronta ad aiutare i suoi compagni in difficoltà. Rientrati in classe il professor Maggi ha cercato di aiutare gli studenti con un grandissimo ripasso su tutto il programma in cui gli studenti più bravi interrogano quelli in difficoltà (Adriana Lavecchia).

Sofia Federico non è stata espulsa

Ha inizio l’ultima puntata de Il Collegio 6 in cui tutti i collegiali saranno verranno messi alla prova con gli esami di fine anno e alcuni di loro verranno promossi e mentre altri purtroppo no. Ma questa puntata si apre con una sola domanda: Sofia Federico sarà espulsa o no dal collegio dopo la sua protesta sulla parità di genere? Durante la penultima puntata la ragazza ha infatti organizzato all’insaputa del preside una vera e propria manifestazione che le è costata l’isolamento.

Il preside ha ammesso alla ragazza di essere molto deluso dal suo comportamento e ha detto: “A me le scuse a posteriori piacciono poco, ma nel suo caso mi sono sembrate sincere. Ho accettato le sue scuse. Le do un’altra possibilità di restare in questo collegio, ma stia attenta”. La ragazza ha commentato le parole del preside esprimendo solo la sua gratitudine per il comportamento del preside (Agg. Adriana Lavecchia).

Finale Il Collegio 6, diretta ultima puntata

Questa sera, martedì 14 dicembre, alle 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntata de Il Collegio 6. Il docu-reality è giunto così alla fine e nell’ultima settimana gli studenti dovranno affrontare gli esami finali di terza media: saranno promossi o bocciati? Nella classe del 1977 sono rimasti 17 alunni: Anastasia Podeschi, Beatrice Genco, Cristiano Karol Russo, Edoardo Lo Faso, Elisa Cimbaro, Filippo Romano, Giovanni Junior D’Ambrosio, Lorenzo Sena, Maria Sofia Pia Federico, Raffaele Fiorella, Rebecca Parziale, Sara Masserini, Valentina Comelli, Vincenzo Rubino, Matilde Ricorda e gli ultimi due arrivati Matteo Palazzo e Davide Cresta. Nel corso delle settimane hanno, invece, lasciato Il Collegio: Sveva Accorà, Gaia Cascino, Davide Moroni, Simone Casadei, Federica Cangiano e Alessandro Giglio.

Nella penultima puntata, trasmessa ieri sera, Maria Sofia Federico è finita in isolamento. La collegiale aveva concordato un’assemblea di classe per parlare della parità di genere. Ma Maria Sofia, studentessa modello, ha “ingannato” il Preside Bosisio sfruttando il momento di incontro per proporre uno scambio di divise (gonne e pantaloni) tra ragazzi e ragazze. Durante il discorso di fine settimana, il Preside ha detto di essere molto deluso dalla Federico che, al termine dell’isolamento, rischia l’espulsione. La ragazza ha scritto una lettera di spiegazione a Bosisio: il Preside accetterà le motivazioni del suo gesto di ribellione? In attesa di scoprire le sorti della loro compagna, i collegiali si preparano ad affrontare gli esami finali, grazie anche al Professor Maggi che li aiuterà in un ripassone finale.

Il Collegio 6: promossi e bocciati della classe 1977

Intanto i due sorveglianti de Il Collegio 6, Lucia Gravante e Matteo Caremoli, organizzeranno una sorpresa per i ragazzi, in vista della fine della loro esperienza presso Il Collegio Regina Margherita. Il Preside Bosisio, invece, preparerà il suo discorso di inaugurazione degli esami, per infondere carica e fiducia. I collegiali sono pronti a varcare la soglia dell’aula per l’ultima volta per affrontare gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo troppo difficile da sopportare. Chi otterrà il diploma di quest’avventura datata 1977? Appuntamento alle 21.20 su Rai 2 per scoprire come si concludere questa sesta edizione de Il Collegio, docu-reality basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti.



