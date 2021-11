Il Collegio 6,chi sono i concorrenti più apprezzati?/Rebecca Parziale fenomeno social

Rebecca Parziale guida la classifica dei collegiali più seguiti sui social. Dopo la puntata di ieri sera de “Il Collegio” il pubblico ha potuto vedere all’opera i nuovi collegiali. A dominare la classifica è stata Rebecca Parziale che batte tutti con più di 100mila follower e una sua Fanpage non ufficiale che ne ha addirittura 200mila. Al secondo posto c’è Maria Sofia Federico che però era partita avvantaggiata in quanto già all’inizio del programma aveva un buon numero di follower. Sul podio assieme a Rebecca Parziale ci sono anche Davide Maroni e Simone Casadei che hanno totalizzato più follower in 24 ore. Subito dopo ci sono Federica Cangiano, Gaia Cascino, Lorenzo Sena, Beatrice Kim Genco e Sveva Accorrà che, però, potrebbe già fermarsi dato che si è ritirata subito dal programma.

Alcuni utenti non sono d’accordo con la classifica e sentenziano: “Rebecca ha battuto Maria Sofia. Siamo davvero messi male”. Qualcun altro invece trova strano che la fanpage di Rebecca abbia totalizzato più della sua pagina ufficiale. La spiegazione però arriva da un utente: “Perché in precedenza era una “fanpage” (senza specificarlo) di giulia scarano e già allora aveva tanti follower, quindi questa page ha cambiato un paio di nomi solo per follower”.

Rebecca Parziale è fidanzata?

Rebecca Parziale piace anche per il suo carattere. Nella clip di presentazione del programma, la ragazza aveva già dimostrato di avere una forte determinazione. Rebecca aveva rivelato: “I ragazzi devono fare quello che dico io, giustamente. Ho la fila, però devono disperarsi. Mi sento un po’ una principessa”. Parlando di sé, Rebecca ha aggiunto: “Sono una ragazza testarda, un po’ permalosa, mi piace stare al centro dell’attenzione e se non ci riesco mi arrabbio, ovviamente. Il Collegio non riuscirà a contenermi”. Sembra che Rebecca sia fidanzata. Domenica 24 ottobre, ovvero due giorni prima della messa in onda della puntata inaugurale de Il collegio 6, Rebecca ha pubblicato nelle Storie Instagram un video in cui si vede lei che bacia un ragazzo. Il giovane è stato taggato e, a fianco al nome, Rebecca ha messo un cuore bianco. Il ragazzo in questione si chiama Youri ed è uno studente di Genova. Se fosse così sarebbe esclusa la possibilità di vederla assieme a Davide Maroni.



