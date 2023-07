Il Collegio 8, novità in arrivo: meno puntate, nuovo anno, nuova sede/ Ed è previsto un grande ritorno!

Il Collegio 8, grandi novità in arrivo: l’anno sarà il 2001 e ci sarà una nuova sede

Tutto pronto, o quasi, per il debutto in tv de Il Collegio 8. L’ottava edizione del docu-reality verrà trasmessa come sempre in prima serata su Rai2, e sono numerose le novità che attenderanno il pubblico. Come riporta Fanpage, ci sarà inizialmente un grandissimo ritorno, quello della professoressa Maria Rosa Petolicchio. E, come in ogni edizione, gli studenti verranno catapultati in un anno del passato. In questo caso il periodo storico prescelto è piuttosto recente: sarà infatti il 2001 l’anno in cui verrà ambientata l’ottava edizione, un anno ricco di grandi eventi e cambiamenti radicali nel mondo, come il fenomeno della globalizzazione.

A differenza della precedente edizione, inoltre, le puntate passeranno da otto a sei. Ma i cambiamenti non sono finiti qui: ci sarà una vera e propria rivoluzione nel palinsesto televisivo Rai, con il docureality che trova una nuova collocazione e andrà in onda nella domenica sera di Rai2. Rivoluzione anche nell’ambientazione del programma: lo sfondo non sarà più il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, dove erano state ambientate le ultime stagioni, ma il programma si trasferirà in un nuovo istituto, l’antico Collegio San Francesco di Lodi.

Il Collegio 8: la novità della borsa di studio per i collegiali

Come riporta sempre Fanpage, ne Il Collegio 8 verrà introdotta un’altra importante novità. Ci sarà infatti un nuovo regolamento che consentirà agli studenti di vincere un’importante borsa di studio premio dall’ingente cifra, che verrà destinata ad un periodo di formazione di sei mesi in una scuola superiore americana.

Tantissime, dunque, le novità e i grandi cambiamenti introdotti nel docu-reality, che per ottenere sempre maggiori ascolti e catturare l’attenzione del pubblico necessita di nuova linfa vitale. L’ottava edizione dovrebbe prendere il via a partire da domenica 24 settembre 2023, mentre l’ultima puntata è prevista per il 29 ottobre.

