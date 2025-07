Il Collegio 9, via alle riprese della nuova edizione: svelati in anteprima i primi concorrenti. C'è una tiktoker

Novità in arrivo in vista della nuova edizione de Il Collegio 9, il celebre programma farà nuovamente capolinea sul piccolo schermo a distanza di qualche anno dallo stop che era stato deciso dopo i bassi ascolti. Nessuna cancellazione definitiva, Il Collegio farà ritorno nei palinsesti nei prossimi mesi con tanti ragazzi pronti a godersi l’avventura nel convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, i nomi dei personaggi sono stati avvolti nel mistero fino ad oggi, con la pagina Il Collegio News che ha alzato il velo sui possibili partecipanti alla trasmissione nei prossimi mesi.

Troveremo nel programma Azzurra Vincenzi, Raoul Pignataro, Simona Trozzola, Benedetto Milazzo, Emmanuel Pilato, Jacopo Vacca, Diego Giovanni Antonio Premta, tutti volti sconosciuti ad eccezione di Azzurra, che è una nota tiktoker. E solo di lei sappiamo qualche informazione in più, la giovane è infatti appassionata della musica di Sfera Ebbasta e tra i suoi più grandi desideri c’è quello di svolgere un Safari in Africa. Insomma, tante nuove storie pronte a essere raccontate dal programma, che riporterà i telespettatori indietro nel tempo.

Il Collegio 9, quando inizia su Rai2

In attesa di ulteriori notizie e indiscrezioni riguardo a Il Collegio 9, il pubblico continua a chiedersi cosa attendersi dalla nuova stagione. Sono scattate in questi giorni le riprese nell’Istituto Pagano, che approfittando delle vacanze degli studenti ha dato la possibilità alla Rai di girare all’interno della scuola. Sappiamo che sono stati confermati i prof Maria Rosa Petolicchio per Matematica e Scienze, Alessandro Carnevale per Arte e David Wayne Callahan per l’inglese.

Tornerà anche Luca Raina, per Storia e Geografia. La voce narrante sarà invece quella di Pierluigi Pardo, cronista sportivo e commentatore delle partite di Serie a su DAZN.

