La prof più amata de Il Collegio parla senza filtri: “Fuori dalle lezioni non abbiamo contatti con gli alunni, non voglio farmi condizionare”.

Presto torna su Rai 2 una nuova edizione de Il Collegio 9, un format che nel corso degli anni ha riscosso tanto successo soprattutto per la presenza della prof Maria Rosa Petolicchio. Si tratta di un reality che coinvolge ragazzi giovani (ecco chi sono i concorrenti di quest’anno) pronti a studiare in una classe che si rifà ad un’epoca diversa da quella di oggi. C’è da dire che nel corso degli anni il pubblico aveva perso fiducia nei confronti del format, forse per la poca trasparenza degli alunni che spesso apparivano piuttosto costruiti e interessati solo a diventare famosi.

Il Collegio 9, quali sono le prime coppie?/ Tante ship e spunta anche un "triangolo": tutti i nomi

Ma quest’anno la prof Maria Rosa Petolicchio assicura che ci sarà un potente ritorno alle origini, con ragazzi autentici e spontanei, pronti a vivere davvero le emozioni di questa fantastica esperienza: “Ho percepito un’atmosfera diversa, avevo subito avuto il sentore che i ragazzi fossero un bel gruppo classe collaborativo“, racconta la docente in un’intervista a Fanpage.it, “Li ho sentiti autentici, non costruiti, almeno da quello che vedo dal montaggio che è stato fatto, dai pezzi scelti“.

Concorrenti Collegio 9, chi sono i 18 allievi dell’edizione 1990/ Metallari e aspiranti avvocati

Maria Rosa Petolicchio senza filtri su Il Collegio: “Nelle scorse edizioni alunni poco autentici”

La professoressa Maria Rosa Petolicchio parteciperà a Il Collegio 9 e a Fanpage.it ha voluto raccontare alcuni retroscena sulle edizioni precedenti e su quella che sta per arrivare su Rai Due. In particolare ha raccontato che i professori non seguono i ragazzi nei momenti fuori le lezioni e scoprono in televisione quello che succede oltre l’aula. Dei prossimi alunni dice: “Secondo me sono stati scelti proprio bene, ci danno uno spaccato di quello che è veramente il mondo dei giovani“, ricordando che in altri anni non riusciva più a sentirli veri e autentici. Tra le rivelazioni importanti della prof Petolicchio, anche quella di non volersi far condizionare dalle personalità degli studenti, motivo per il quale non ha contatti con loro oltre ai momenti didattici: “Fuori dalla classe li vivono principalmente i sorveglianti”.