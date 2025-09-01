Il Collegio 9, introdotta la figura educativa della ginecologa nella nuova edizione del docu-reality di Rai 2? Spunta il nome bomba dal web: l'indiscrezione

Il Collegio 9, tutte le novità sulla nuova edizione del docu-reality di Rai 2

Si respira aria di grandi novità in vista de Il Collegio 9, la nuova edizione del docu-reality di Rai 2 le cui puntate verranno trasmesse a partire dal prossimo 6 novembre. Novità che riguardano non solo data storica e cambio di location, con la nuova edizione che sarà ambientata nel 1990 presso il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, e con la narrazione affidata alla new entry Pierluigi Pardo, ma anche e soprattutto il cast.

Quanto guadagnano i concorrenti de Il Collegio? Ex alunni svelano la cifra scioccante/ Retroscena amaro

Se il parterre di concorrenti è stato già annunciato, in questi giorni si registrano anche gli attesi ritorni di professori storici come Maria Rosa Petolicchio e Andrea Maggi, oltre a Alessandro Carnevale, David Wayne Callahan e Luca Raina, oltre alla conferma dell’immancabile preside Paolo Bosisio.

C’è però un’indiscrezione che nelle ultime ore sta facendo il giro del web e che potrebbe rappresentare una svolta nella storia del docu-reality. Tra le nuove figure professionali che accompagneranno il percorso scolastico dei ragazzi in collegio, infatti, potrebbe essere inserita quella di una ginecologa. E la candidata non è un nome così sconosciuto, anzi, è piuttosto famosa nel mondo social: la dottoressa Monica Calcagni.

Il Collegio 9 concorrenti, chi sono: da Raoul a Jacopo e Benedetto/ Presente la titktoker Azzurra Vincenzi

Monica Calcagni nel cast de Il Collegio 9? L’indiscrezione

Monica Calcagni potrebbe davvero rappresentare una new entry ne Il Collegio 9? Come riporta Webboh, l’indiscrezione è stata rilanciata dalla pagina Instagram @ilcollegionews_, secondo cui la celebre ginecologa e divulgatrice (qui la sua pagina Instagram) avrebbe commentato un reel pubblicato sulla pagina ufficiale della trasmissione.

Una mossa social che ha scatenato ovviamente la curiosità dei fan, che hanno interpretato questo gesto come un chiaro riferimento ad una quasi certa partecipazione alla nuova edizione. Potrebbe dunque essere lei la new entry a sorpresa e, di conseguenza, si tratterebbe di una svolta anche per il programma stesso, che introdurrebbe così da quest’anno la figura educativa della ginecologa.

Il Collegio 9 si farà: ufficiale il ritorno nel palinsesto Rai/ Quando va in onda, cast e anticipazioni

Potrebbe infatti essere l’occasione perfetta per affrontare tematiche legate alla sfera sessuale e affettiva dei ragazzi, tematiche quantomai attuali e su cui le nuove generazioni vanno sensibilizzate. Al momento, però, dai canali ufficiali del programma non sono ancora arrivate conferme in merito.