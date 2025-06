Anticipazioni Il Collegio 9, ufficiale il ritorno in Rai per la prossima stagione: tutte le anticipazioni tra cast e quando va in onda.

Tra gli esperimenti televisivi più riusciti, più amati e seguiti; Il Collegio 9 si farà? Un interrogativo che non si è mai arreso all’assenza di certezze e che oggi, ufficialmente, trova una risposta esaustiva. Il nono capitolo del docu-reality è stato confermato nel palinsesto Rai della prossima stagione televisiva. Dunque, alla ripresa del prossimo settembre, parte il conto alla rovescia per la messa in onda de Il Collegio 9.

Tante le curiosità sul ritorno de Il Collegio 9 e tra le anticipazioni più richieste spicca la data della messa in onda. Una prima novità, in tal senso, balza all’occhio: niente prima serata su Rai Due rispetto a quanto visto nelle precedenti edizioni. Infatti, il docu-reality sarà inizialmente visibile unicamente sulla piattaforma streaming Rai Play: a percorso concluso, con buone probabilità Il Collegio 9 dovrebbe arrivare nuovamente anche in prima serata su Rai Due intorno alla fine dell’anno.

Novità non da poco anche per quanto riguarda la voce fuoricampo; l’arduo compito della narrazione per Il Collegio 9 sarà di Pierluigi Pardo. Gli appassionati di sport, in particolare del calcio, conoscono bene le sue spiccate doti quando si tratta di raccontare con enfasi; il suo contributo sarà certamente più che gradito al pubblico che da tempo attendeva il ritorno del docu-reality.

Le anticipazioni Il Collegio 9 non possono certo non riguardare anche il contesto storico di riferimento e ciò che riguarda il cast dei professori. I ragazzi che vedremo nella nuova edizione del docu-reality saranno catapultati nel 1990; una data che per diversi aspetti – dallo sport alla cronaca, passando per il costume – è tutt’altro che banale. Tornano nel cast dei docenti il professor Maggi e anche l’iconica Maria Rosa Petolicchio.