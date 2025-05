Svolta sul piccolo schermo due anni dopo, Il Collegio 9 si farà, il celebre programma che abbiamo apprezzato per anni su Rai2 farà ancora capolinea in tv dopo la pausa che sembrava definitiva. E la ricerca di nuovi concorrenti non sembra lasciare alcun dubbio: l Collegio”, prodotto da Banijay Italia, sta cercando nuovi protagonisti per la prossima stagione. Chi può partecipare? La produzione sarebbe sulle tracce di ragazzi dai 14 ai 17 anni e sei mesi. Le candidature devono essere presentate da un genitore o da un tutore legale tramite la compilazione del modulo disponibile sul sito ufficiale del programma.

Non si sa ancora quale sarà il periodo storico scelto in cui verranno ambientate le vicende dei ragazzi, ma Il Collegio 9 sarà di scena nella prossima stagione in tv, un ritorno attesissimo due anni dopo l’ultima stagione che aveva chiuso i battenti con ascolti nettamente al ribasso rispetto al passato.

Il Collegio 9, quando torna il programma?

In attesa di maggiori dettagli su quello che sarà Il Collegio 9, sappiamo che il format che riporta sulle cattedre i ragazzi per delle speciali esperienze vissute nel passato, tornerà su Rai2. Quasi certamente il programma farà capolinea in tv nella prossima stagione, ancora più plausibile che il periodo di riferimento possa essere compreso tra settembre e novembre, come già accaduto in passato.

In attesa di comunicazioni ufficiali, il pubblico si gode questa brillante notizia, vedremo se arriveranno nuovi aggiornamenti a breve. Ma quello che è certo è che Il Collegio riapre, per la grande gioia dei telespettatori che tanto affetto hanno mostrato nei confronti di questo programma.