‘Il Collegio’, Aurora Morabito lascia i social/ “Insulti e minacce: ho solo 17 anni!”

La popolarità dà, la popolarità toglie: al termine di un periodo costellato di giorni tumultuoso, fra polemiche, l’addio al docu-reality show e l’odio del web scatenatosi contro di lei, Aurora Morabito ha deciso di lasciare i social network. La 17enne concorrente de “Il Collegio”, espulsa di recente dal programma targato Rai per via di un “vaffa” rivolto al sorvegliante e preside della esclusiva scuola, si è sfogata nelle ultime ore lamentando un vero e proprio ‘shit-storm’ nei suoi confronti, al pari peraltro di quanto accaduto al suo collega Simone Bettin. La Morabito, una delle allieve più in vista de “Il Collegio” e che col suo carattere estroverso e anche provocatorio era subito riuscita a spaccare gli aficionados del programma è stata costretta a dire addio ai social network a causa degli insulti e minacce ricevute, molti dei quali a suo dire vertevano sull’aspetto fisico. “Mi state attaccando tutti in privato dicendo che sono una maleducata, che non conosco il rispetto e che sono una ragazzina volgare” è sbottata Aurora, pur riconoscendo finalmente alcuni degli errori commessi e chiedendo scusa.

AURORA MORABITO LASCIA I SOCIAL: “INSULTATA E MINACCIATA MA…”

Insomma la Morabito fa mea culpa ma ci tiene a precisare che la vera Aurora non è certamente quella che apparsa davanti alle telecamere della tv: “Io ho sbagliato, ho detto troppe parolacce e posso essere risultata esagerata” si è difesa poi la 17enne ricordando però ai suoi haters personali che non sanno cosa passava per la sua testa in quel momento. “Non sono quella che si è vista in tv! A distanza di mesi, riguardandomi, ho capito che tanti miei atteggiamenti sono stati sbagliati” prosegue Aurora nella sua difesa, annunciando poi di volersi allontanare dai social anche se pare che il suo ‘lockdown’ digitale consista più in una semplice pausa di riflessione. “Sono giorni che ho i direct intasati da insulti alla mia persona o all’aspetto fisico: e questa non vi sembra una mancanza di rispetto?” conclude la Morabito ricordando di essere solo una ragazzina e invitando tutti a non giudicarla o insultarla, prima di salutare e dare appuntamento al suo prossimo ritorno sui social quando “le cattiverie non mi toccheranno più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA