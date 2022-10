Il Collegio: Gabriel Rennis e Elisa Angius sono una coppia/ Ecco le prove…

Il Collegio, due ragazzi della classe 1958 sembrerebbero essere una coppia: lui è “er mejo de Ostia”, lei invece è una “statua di ghiaccio”…

Le porte del Il Collegio 7 si sono appena aperte, le file di studenti e studentesse in divisa non hanno fatto in tempo a compiere il loro ingresso trionfale, che già i gossip sui vari protagonisti del docu-reality della Rai iniziano a pullulare nel Web. Un’indiscrezione in particolare sembrerebbe trovare riscontro nella realtà… Due studenti della classe 1958 avrebbero infatti, oggi, una relazione segreta! Di chi si tratta? Lui è romano, si definisce “er mejo de Ostia” ed è un calciatore a livello agonistico, si tratta di Gabriel Rennis. Durante la sua presentazione ha raccontato di sé di tenere molto all’aspetto fisico e di essere molto corteggiato dalle ragazze: “Mi piace farmi desiderare”, ha affermato.

Lei invece è sarda, si è definita una “statua di ghiaccio”, si tratta di Elisa Angius che di sé ha voluto svelare: “Sono una persona diffidente, scontrosa inizialmente con una persona se non ho un rapporto di amicizia, molti dicono che sono antipatica ma non è vero“. È così che, a quanto pare, il più bello di Ostia e la scontrosa Elisa, proprio durante Il Collegio si siano trovati e innamorati e ora sono, a tutti gli effetti, una coppia. Ma quali sono le prove che tra i due sia nato un rapporto speciale?

Il Collegio, Elisa Angius e Gabriel Rennis sono una coppia: lei ha ammesso di avere una relazione a distanza e…

È così che una prima coppia, formatasi a Il Collegio 7, è stata svelata, si tratta di Elisa Angius e Gabriel Rennis. Le prove sulla storia d’amore tra i due sembrerebbero essere molteplici. La prima risale già a fine settembre quando il calciatore romano ha postato un video sul proprio canale TikTok dove sosteneva di piacere alla ragazza più bella del Collegio. Elisa Angius è intervenuta tra i commenti del video domandando: “Chi è?”. La riposta di lui non è tardata ad arrivare: “Gelosa, forse?”, evidentemente queste erano le prime frecciatine d’amore tra i due…

Poco dopo la giovane sarda, sempre su TikTok, rispondendo a un boxe domande, ha ammesso di avere una relazione a distanza di cui non si sentiva stufa poiché il ragazzo in questione le piaceva molto. A dare però la conferma decisiva è stata una foto nel profilo Instagram di Gabriel: tra le storie in evidenza infatti ve ne è una sezione dedicata a una ragazza, zoomando sulla foto di copertina si vede chiaramente Gabriel baciarsi con una ragazza che sembra proprio essere Elisa! La ragazza ha infatti lo stesso smalto blu della Angius! Che dire? Beata gioventù…

