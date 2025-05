Il Collegio torna in onda: come partecipare

Dopo la lunga pausa durata due anni, Il Collegio, il docu-reality della Rai che ha come protagonisti giovani allievi che si ritrovano a vivere una realtà scolastica diversa e distante da quella che conoscono, torna ufficialmente in onda. L’ultima edizione del programma era stata trasmessa nel 2023 ed era stata condotta da Stefano De Martino, voce narrante delle avventure dei collegiali, spesso protagonisti di avventure severamente punite dal corpo insegnante.

Il Collegio 9 torna in tv dopo due anni di stop/ Aperti i casting, come partecipare

Il collegio tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e sono attualmente in corso le selezioni a cui è possibile iscriversi purché si abbiano i requisiti richiesti. I casting sono aperti per ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni (non compiuti da più di sei mesi) e la candidatura dev’essere presentata da un genitore o da un tutore legale, ma chi potrebbero essere i nuovi allievi?

Il Collegio: quali figli vip potrebbero partecipare?

Al Collegio, tra gli allievi, ci sono stati anche dei figli vip, in particolare, Aurora Costantini e Carmelina Iannoni, 15, rispettivamente figlie di Matilde Brandi e Carmen Di Pietro. Chi, invece, non è riuscita a partecipare è Perla Maria Paravia, la figlia di Maria Monsè che, poi, ha partecipato con la madre all’ultima edizione del Grande Fratello. Nella nuova edizione de Il Collegio ci saranno nuovi figli vip? Ad oggi, tra coloro che non hanno ancora compiuto 18 anni ci sono Mia, la figlia di Alessia Mancini e Flavio Montruccho: tenterà di partecipare al programma?

Ad oggi, è difficile stabilire chi saranno gli allievi. Le selezioni sono appena cominciate e probabilmente dureranno diverse settimane prima della scelta finale. La presenza, tuttavia, di figli vip nel cast della nuova edizione del Collegio non è da escludere.