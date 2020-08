Il Collezionista di ossa, differenze tra libro e serie tv/ Ci sono anche analogie?

Esistono delle sostanziali differenze fra Il collezionista di ossa, il celebre libro scritto da Jeffery Deaver, e la serie tv della NBC tratta dal romanzo, dal titolo Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa. Così come era già accaduto nel film con Denzel Washington e Angelina Jolie, anche nel caso dell’adattamento televisivo si è scelto per un protagonista di colore. Anche se nella versione cartacea il criminologo è in realtà un 40enne caucasico, tanto che Amelia Sachs, ovvero l’agente/novellina che si ritroverà al suo fianco nelle indagini, lo definirà un po’ come Robert De Niro nel celebre film Taxi Driver. Un altro dettaglio che allontana lo show dal romanzo di Deaver riguarda il motivo per cui Rhyme è diventato tetraplegico. Nel testo, la causa è collegata ad un incidente avuto in seguito al divorzio, mentre nella serie, il protagonista finirà in sedia a rotelle a causa di uno scontro con il Collezionista. Ovvero il pericoloso serial killer che ha già avuto modo di affrontare in passato.

Il Collezionista di ossa: La serie tv è davvero così lontana dal romanzo?

Come mai la serie tv Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa sia così lontana dal primo romanzo di Jeffery Deaver? In realtà questa affermazione è del tutto sbagliata, visto che il noto scrittore non ha incentrato solo una storia sul noto criminologo nato dalla sua penna, ma un’intera saga letteraria. Solo nel primo romanzo Rhyme si ritrova a fare i conti con il pericoloso Collezionista, mentre nei successivi romanzi, affronterà altri casi. Ed è a questi che si ispireranno i vari episodi della serie tv della NBC. Sono infatti quindici i romanzi che Deaver ha dedicato alla coppia di protagonisti, con altrettanti serial killer da stanare. A differenza del primo scritto, in cui il Collezionista si palesa solo alla fine della lunga e complicata indagine seguita da Rhyme, lo show ci regala inoltre uno scorcio sull’assassino fin dall’episodio pilota. Ci aiuterà a comprendere meglio la sua mente malata, il suo modus operandi e soprattutto la sua ossessione per il criminologo. Alcuni flashback inoltre ci daranno la possibilità di scoprire che cosa è accaduto in passato fra il protagonista e la sua nemesi, quali conseguenze ci siano state per entrambi. Il tutto per prepararci al confronto finale, che spingerà eroe e antieroe a lottare per la sopravvivenza.



