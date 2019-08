Il collezionista di ossia/ Video, su Tv8 il film con Denzel Washington

Il collezionista di ossa è il film scelto da Tv8 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 7 agosto 2019, con una messa in onda che inizierà dalle 21.10 circa. La pellicola risale al ’99 ed è diretta da Phillip Noyce, con una trama tratta dal romanzo omonimo che due anni prima ha scritto Jeffery Deaver. A guidare il cast due attori hollywoodiani d’eccezione, Denzel Washington e Angelina Jolie, che vediamo nei panni di un brillante crimninologo e una agente di Polizia. Fra gli altri attori presenti si ricordano Michael Rooker, Queen Latifah, Bobby Cannavale, Ed O’Neill, Leland Orser, Luis Guzman e Mike McGlone. La colonna sonora è invece di Craig Armstrong, che tre anni prima ha ottenuto l’applauso della critica per via delle musiche scelte per il film Romeo + Giulietta con protagonisti Leonardo Di Caprio e Claire Danes. Senza dimenticare la colonna sonora di Moulin Rouge! che varrà al compositore scozzese un Golden Globe nel 2001.

Il collezionista di ossa, la trama del film

La trama de Il collezionista di ossa si concentra su una serie di delitti che impediranno in qualche modo al brillante criminologo Lincoln Rhyme di farla finita. Ormai stanco della sua condizione di tetraplegico, Rhyme verrà distratto dal suo piano quando l’amico Paulie, detective della Omicidi, gli chiederà di occuparsi di un caso di duplice omicidio. Saranno solo le prime vittime del misterioso killer, che già il giorno seguente farà ritrovare un altro corpo in un’area in disuso. Nonostante l’inesperienza e con la determinazione di poter essere qualcosa di più di una semplice agente, Amelia fotograferà ogni reperto sulla scena del crimine riuscendo a colpire Rhyme, che la sceglierà quindi come cavallo di punta della sua personale task force. Il criminologo intanto è già entrato nella mente dell’assassino, tanto da intuire che la moglie dell’ultima vittima è ancora viva. Nonostante i suoi chiari indizi, la Polizia non riuscirà però a salvarla. Mentre il rapporto fra Rhyme e Amelia vacilla in più occasioni, i due ottengono altri indizi collegati ad una nuova vittima, che ancora una volta non verrà salvata in tempo. Il gioco con il killer però è appena iniziato: il criminale sta ricostruendo i delitti descritti in un vecchio poliziesco.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA