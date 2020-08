Il collezionista/ Video, su Rete 4 il film con Morgan Freeman (oggi, 28 agosto)

Il film Il collezionista andrà in onda venerdì 28 agosto nella prima serata del canale Mediaset Rete 4 alle ore 21.25. Il film di genere poliziesco, drammatico è stato diretto dal regista Gary Fleder con il titolo originale di Kiss the Girls. L’opera è tratta dal romanzo di James Patterson cui sono seguiti altri riadattamenti cinematografici. A prendere parte al film ci sono famosi attori americani tra cui Morgan Freeman nei panni del dr. Alex Cross, Ashley Judd, la bella dr. Kate McTiernan, Cary Elwes che interpreta il detective Nick Ruskin, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay Sanders.

Il collezionista, la trama del film

Ecco la trama de Il Collezionista. Il criminologo Alex cross esperto in psicologia vorrebbe collaborare alle indagini della polizia sulla scomparsa di sua nipote, sparita ormai da giorni senza lasciare alcuna traccia. I detective non apprezzano il suo intervento reputato fastidioso e inutile al fine del’indagine. Nel momento in cui però viene ritrovata una donna nel South Caroline la sua figura diventa fondamentale così come le sue conoscenze, la donna infatti dice di essere scappata dal rifugio di uno psicopatico che rapisce le giovani donne e si fa chiamare Casanova.

Si tratta di Kate McTiernan, affascinante e risoluta dottoressa che racconta di essere stata rapita a casa sua da un collezionista di donne belle. La ragazza si è svegliata all’interno di una caverna insieme ad altre donne tra le quali c’era anche la nipote di Alex. Cintura nera di karate lei è riuscita a scappare e seppur rimasta in coma per parecchi giorni, accetta di aiutare la polizia nella ricerca de mostro che rapisce le ragazze. Grazie alla perizia calligrafica Alex riesce a capire chi è il ladro, si tratta del detective collega Ruskin co l’amico complice in polizia.

L’uomo così cerca di mettere Kate a conoscenza della vera identità dell’uomo ma è troppo tardi. Si appresta così a correre a casa della donna per metterla in salvo ma l’uomo è col coltello puntato alla gola della dottoressa e il gas acceso così che nessuno possa sparargli. Cross però grazie ad uno stratagemma geniale spara attraverso il cartone del latte bagnando la polvere da sparo e uccidendo il mostro che ha rapito numerose ragazze per collezionarle. Kate è così in salvo così come sua nipote e tante altre donne.

Video, il trailer del film Il collezionista





© RIPRODUZIONE RISERVATA