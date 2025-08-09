Il colore del delittoè un giallo Hallmark ambientato in un salone di bellezza. Tra capelli e gossip avviene un omicidio: chi è l'assassino?

Il colore del delitto, film su Rai 2 diretto da Stacey N. Harding

Il pomeriggio di Rai 2 di sabato 9 agosto, alle 14, è dedicato al giallo, con la messa in onda del film Il colore del delitto, film per la TV del canale Hallmark Movies & Mysteries uscito nel 2022. La regia è di Stacey N. Harding, che ha diretto diversi film per Hallmark, come L’amore secondo Emilia Bloom, Natale a Hudson Springs e Round and Round, mentre la sceneggiatura è di Ryan McPartlin con Jason Filardi e Walt Becker.

Gli interpreti principali del film Il colore del delitto sono Julie Gonzalo, nel ruolo dell’ex reginetta di bellezza e parrucchiera Ali Bowden, Ryan McPartlin, che interpreta il detective Kyle Crawford, Grace Beedie nel ruolo della sorella di Ali, Chelsea, ed Eva Tamargo che è la mamma. Rebecca Staab impersona Mitzi Stewart, l’organizzatrice del concorso di bellezza locale. Completano il cast Lynda Boyd, Brad Harder, Princess Davis, Nathan Witte, Fred Henderson, Mike Dopud, April Telek e Brendon Zub.

La trama del film Il colore del delitto: una parrucchiera diventa detective

Ne Il colore del delitto, Ali Bowden possiede e gestisce il Monarch Salon nella cittadina di Golden Peak, nell’Idaho. È un’attività in gran parte di famiglia: la sorella, Chelsea, studentessa universitaria, svolge la maggior parte dei lavori nel salone, desiderando essere autosufficiente per pagarsi gli studi, e la madre, Carol, lavora alla reception. Il salone attraversa uno dei periodi più affollati dell’anno, in concomitanza con l’annuale concorso di bellezza Miss Golden Peak (Ali stessa è stata Miss Golden Peak) organizzato con pugno di ferro negli ultimi vent’anni da Mitzi Stewart.

Il capo della polizia Fred Wright si affida da tempo, in via ufficiosa, all’intuito di Ali per risolvere i casi, sia perché la maggior parte delle persone passa dal salone prima o poi, sia perché Ali è la loro confidente, sia perché Ali ha una percezione speciale delle persone in generale. Fred potrebbe dover fare nuovamente affidamento su Ali quando un omicidio avviene in pieno giorno sul luogo dell’evento, a danno di qualcuno associato al concorso: è proprio l’organizzatrice Mitzi.

L’ultimo omicidio avvenuto in città è avvenuto due anni fa: la vittima, il marito di Ali, il detective Dan Reed, è stato assassinato mentre era in servizio. Quest’ultima richiesta non ufficiale di Fred ad Ali di tenere gli occhi aperti le riporta alla mente alcuni dolorosi ricordi di Dan. Mentre qualcuno è dietro le sbarre per l’omicidio di Dan, Ali ha la sensazione che abbiano preso la persona sbagliata, un pensiero che la tiene sveglia la notte e le impedisce di andare avanti.

Alla fine, ha accettato un’offerta di un drink “senza appuntamento” con l’orticoltore Sterling Addison, il primo piccolo passo nel tentativo di andare avanti. Quest’ultima richiesta non ufficiale non è gradita al detective Kyle Crawford, trasferitosi di recente a Golden Peak da Columbus, che sta conducendo le indagini. Mentre Fred esclude solo Ali come assassina, lui e Kyle non possono escludere nessun altro presente al momento del concorso e persone associate al concorso, inclusi i fornitori, come lo staff di Monarch che si occupa di trucco e parrucco dei concorrenti, molti dei quali avevano un rapporto tesi con la vittima, a causa del carattere scontroso e determinato.

Chelsea è vista doppiamente da Kyle, in quanto ha accettato con riluttanza di partecipare al concorso, solo per pagarsi la retta. Pertanto, Ali continua a scontrarsi sia con Kyle, che non può escludere persone come Chelsea a meno che le prove non dimostrino il contrario, sia con sua madre Carol, a cui non piace il modo in cui Ali si lascia coinvolgere nelle indagini criminali. Carol potrebbe avere motivo di preoccuparsi, perché se Ali si avvicinasse troppo a scoprire l’identità dell’assassino, potrebbe inconsapevolmente piazzare un bersaglio sulla sua schiena.