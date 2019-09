Il colore nascosto delle cose/ Su Rai 3 il film con Valeria Golino (20 settembre)

Il pubblico da casa potrà assistere alla messa in onda del film Il colore nascosto delle cose su Rai 3 alle ore 21.20. Il film, che verrà trasmesso venerdì 20 settembre 2019, può essere considerato come una pellicola drammatico-sentimentale. Gli artisti principali del lungometraggio in questione sono: Adriano Giannini, Valeria Golino, Laura Adriani e Beniamino Marcone. Il colore nascosto delle cose è stato prodotto nell’anno 2017, inoltre è stato diretto dal regista Silvio Soldini. Le musiche, che si sentono in questo film drammatico, sono state create dal compositore Gianluigi Carlone. In aggiunta, i costumi della pellicola sono stati realizzati da Silvia Nebiolo. Quest’ultima ha ricevuto numerose nomination ai Nastri d’Argento e ai David di Donatello. Nel lungometraggio in esame recita Valeria Golino, che ha lavorato in film importanti come Rain Man-L’uomo della pioggia, in cui ha recitato con Tom Cruise e l’attore premio Oscar Dustin Hoffman.

Il colore nascosto delle cose, la trama del film

Teo è un uomo che conduce una vita molto movimentata, per nulla noiosa. Teo è un creativo, che ha un impiego presso un’agenzia pubblicitaria molto importante. Il giovane inoltre non ama avere delle storie sentimentali serie, e, per questa ragione, non ha mai una compagna fissa. Dall’altra parte vi è Emma, che è una donna molto coraggiosa, la quale ha perso la vista quando era ancora una ragazzina adolescente. Emma, però, non si è mai fatta scoraggiare dalla sua disabilità, infatti riesce a condurre un’esistenza normale ed autonoma. A riprova di ciò, c’è il fatto che la giovane ha una vita molto felice ed un lavoro da osteopata che le piace parecchio.

Un giorno, Emma e Teo si incontrano. I due capiscono ben presto che hanno delle affinità. Escono a cena e, attratti l’uno dall’altra, passano la notte insieme. Ben presto Emma scopre che Teo è l’uomo giusto per concedersi dei giorni spensierati, dopo essersi separata da poco dal marito. Ma anche per Teo Emma è la donna giusta, in quanto è molto diversa dalle ragazze vuote e superficiali che fino a quel momento hanno incrociato la sua esistenza. I due allora decidono di portare avanti la loro storia, facendosi coinvolgere da una passione bruciante. Le vite di ciascuno totalmente distanti e il loro modo di affrontare la quotidianità li travolgeranno e cambieranno il loro modo di essere per sempre.



