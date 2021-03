Il comandante del flying moon/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Il comandante del flying moon va in onda oggi, domenica 21 marzo, su Rete 4 dalle ore 17:15. La pellicola è stata girata nel 1953 da Joseph Pevney e la sceneggiatura si basa sul romanzo omonimo di James Oliver Curwood. Gli interpreti principali sono Rock Hudson (Peter Keith), Marcia Henderson (Dolores Keith), Steve Cochran (Paul Blake) e Hugh O’Brian (Frank Hudson). La pellicola è anche il remake di due lungometraggi precedenti: Il ritorno al paradiso terrestre del 1919 e Back to God’s Country del 1927. il regista, Joseph Pevney, diresse oltre 80 film nella sua lunga carriera dietro la macchina da presa; i più famosi sono Delitto sulla spiaggia (1955) con Joan Crawford e Jeff Chandler, e L’uomo dai mille volti (1957) con James Cagney. Fu anche alla regia di alcuni episodi di telefilm di successo, come Bonanza e Star Trek.

Il comandante del flying moon, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Il comandante del flying moon. Fine dell’ottocento, nelle remote regioni del Nord America arriva l’imbarcazione guidata dal capitano Peter Keith, che viaggia con sua moglie Dolores. La coppia ha la sfortuna di incappare in due malviventi della zona, Plaul Blake e Frank Hudson, che all’arrivo della barca dei Keith decidono di impadronirsi del natante, della donna e anche dei beni dei coniugi.

Fanno quindi in modo che la nave sia bloccata dai ghiacci, e quando il loro piano criminale è ormai evidente si arriva alla collutazione fisica in cui Peter rimane gravemente ferito. Lui e Dolores fuggono, in cerca di qualcuno che possa offrire cure mediche all’uomo, ma i malviventi sono sulle loro tracce.

