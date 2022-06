Il coming out di Gabriel Garko/ 30 mila euro di cachet al Grande Fratello Vip

Gabriel Garko gay: “avevo paura che non lavorassi più”

Gabriel Garko ha fatto il suo coming out durante una puntata del Grande Fratello Vip rivelando il “segreto di Pulcinella”. Una notizia di cui tanti erano a conoscenza, visto che l’omosessualità dell’attore sex symbol non è stata mai un mistero. Si vociferava da anni, ma nessuno aveva mai confermato l’indiscrezione. Il motivo? A spiegarlo è stato proprio l’attore ospite del salotto di Verissimo da Silvia Toffanin: “avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”.

Le parole di Gabriel hanno spinto la padrona di casa Silvia Toffanin a confessare di averlo sempre pensato e per questo motivo ha sempre evitato di chiedergli della sua vita privata e sentimentale: “mi dispiaceva per te, perché ti sei perso la libertà di essere te stesso”.

Gabriel Garko giù la maschera: “ho capito a 17 anni di essere gay”

“Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati”. In quel preciso giorno Gabriel Garko ha deciso di togliersi la maschera e raccontare al mondo intero chi fosse davvero. La scoperta di essere gay a soli 17 anni è stata a lungo un segreto per non scalfire l’immagine di bello e impossibile, di latin lover e di “uomo che non deve chiedere mai”. Quel giorno però all’ennesima copertina su un rotocalco di gossip l’attore ha deciso di dire basta. “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo” – ha rivelato Garko.

Il suo coming out è arrivato in diretta nel giardino della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un discorso sul “segreto di Pulcinella” di cui tutti erano a conoscenza, ma confermato dal diretto interessato che per rivelarlo in diretta tv ha percepito anche 30mila euro di cachet come precisato da Selvaggia Lucarelli. L’attore dalla pagine del Fq Magazine de Il Fatto Quotidiano disse: “avrei potuto chiedere un “botto” di soldi in più ma ho preso il cachet che prendo sempre quando vado in televisione. Anzi, di meno perché la pandemia ha imposto tagli consistenti”.

