Il Commissario Dupin alta marea, Rai 2/ Trama: degli efferati omicidi scuotono l’isola… (17 maggio)

Pubblicità

Il Commissario Dupin alta marea va in onda su Rai 2 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2017 dalla casa cinematografica Ard Degeto Film che si è occupata anche della distribuzione direttamente nel settore dell’home video. La regia di questo film è stata curata da Thomas Roth, il soggetto e la sceneggiatura hanno visto la collaborazione dello stesso regista insieme a Clemens Murath ed il montaggio è stato realizzato da Birgit Gasser. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Pasquale Aleardi, Ludwig Blochberger, Jan Georg Schutte, Annika Blendl, Udo Samel e Christian Redl.

Il Commissario Dupin alta marea, la trama del film

Ecco la trama de Il Commissario Dupin alta mare. Commissario questa occasione deve occuparsi una drammatica vicenda che riguarda una piccola isola che si trova nella costa occidentale della Bretagna. In questa piccola isoletta sono stati commessi degli efferati omicidi ed in particolare moto un giorno alcune persone del posto hanno trovato nei pressi del consueto mercato del pesce una donna priva di vita. Sul posto arriva immediatamente il commissario e soprattutto la polizia scientifica che inizia ad esaminare la situazione scoprendo che l’assassinio è stato effettuato con un taglio preciso all’altezza della gola probabilmente con una lama molto affilata. Purtroppo questa situazione non sarà la sola perché ha pochi distanza i cittadini della piccola isoletta dovranno fare i conti con un secondo rinvenimento di un altro cadavere. Si tratta di un’altra donna ed in particolar modo di una biologa marina e da alcuni mesi stava lavorando nella piccola isola per portare avanti delle ricerche scientifiche legate ad una precisa specie di pesci. Il modus operandi dell’assassinio anche per questa seconda vittima è il medesimo il che lascia dubitare il commissario sul fatto che gli assassini possono essere la stessa persona e quindi le vittime legate da una stessa causa.

Pubblicità

La conferma arriva non appena si va avanti con le indagini e si scopre che le due donne ormai da alcune settimane portavano avanti una relazione amorosa che non era ben vista da tutti. Inizialmente le indagini si indirizzano soprattutto verso un proprietario di alcuni pescherecci che nel corso della propria vita si è sempre caratterizzato per il fatto di non rispettare le leggi marine imposte dalla legge francese. Secondo il commissario questo imprenditore potrebbe aver preso in considerazione l’idea di disfarsi della biologa marina la quale potrebbe aver scoperto delle cose scottanti nei suoi confronti che probabilmente avrebbero per sempre chiuso il suo business e quindi costretto lui stesso a trascorrere molto tempo in galera. Nel corso delle indagini ci saranno nuovi elementi che faranno cambiare decisamente rotta al commissario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA