Il commissario Dupin lunedì nero per il commissario Dupin/ Su Rai 2 il film giallo

Il commissario Dupin lunedì nero per il commissario Dupin va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a partire dalle ore 15:35. La regia del fil è affidata a Matthias Tiefenbacher mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Gernot Gricksch. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi anche in Italia tra i quali ricordiamo soprattutto Pasquale Aleardi, Annika Blendl, Ludwig Blochberger, Sibylle Canonica e Vincent Furic.

Il commissario Dupin lunedì nero per il commissario Dupin, la trama del film

Ecco la trama Il commissario Dupin lunedì nero per il commissario Dupin. Il “nostro” per via del suo carattere estremamente scontroso e soprattutto per i metodi utilizzati durante le indagini assolutamente non in linea con quelle che sono le regole della polizia francese, è stato trasferito dalla città di Parigi e destinato ad una piccola cittadina che si trova sulla costa atlantica in Bretagna. Una zona molto differente da quella di Parigi non solo in ragione della scarsa densità di abitanti presenti ma anche e soprattutto per la tipologia di vita a cui sembra essere destinato.

Naturalmente la situazione non viene vissuta in maniera ottimale dal commissario il quale tuttavia facendo leva sull’enorme professionalità di cui dispone saprà occuparsi al meglio di tutti i vari casi che di volta in volta si faranno innanzi al proprio cammino. Un giorno viene informato di un triplice omicidio avvenuto su una piccola isola che dista soltanto alcuni chilometri dalla costa francese. A questo punto Il commissario dovrà imbarcarsi per raggiungere la piccola isola insieme ad alcuni dei suoi più apprezzati collaboratori per occuparsi della vicenda.

Le indagini si dimostreranno immediatamente molto complicate non solo in ragione delle scarse prove di cui dispone ma anche e soprattutto per l’evidente disagio della popolazione locale che non sembra assolutamente disposta a collaborare. Il commissario tuttavia saprà risalire all’identità dei tre cadaveri i quali erano dei marinai e che soprattutto sembrano essere stati drogati.

Una vicenda inquietante che sembra nascondere un segreto relativo magari al commercio illegale di sostanze stupefacenti. A rendere maggiormente complicato il tutto sarà anche l’ex fidanzata del commissario la quale ha deciso di lasciare Parigi per ritrovare il suo ex compagno e cercare di capire cosa stia succedendo magari per poter riallacciare il loro rapporto. Il commissario Dupin dovrà gestire al meglio la sua professione le tribolazioni che riguardano la sua vita sentimentale.



