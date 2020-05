Il commissario Dupin Morti misteriose, Rai 2/ Trama: la vacanza con la fidanzata rovinata da… (17 Maggio)

Pubblicità

Il commissario Dupin – Morti misteriose va in onda su Rai 2 oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 15,35. Questa pellicola è stata realizzata in Germania nel 2018 dalla ARD Degeto Film, la regia è stata curata da Dagmar Seume mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Fabian Romer e Eckhard Vollmar. Le musiche della colonna sonora state composte da Steffen Kaltschmid mentre nel cast sono presenti oltre al principale protagonista Pasquale Aleardi anche Katharina Heyer, Jan Georg Schutte, Sven Gerhardt e Christina Hecke.

Il commissario Dupin – Morti misteriose, la trama del film

Il commissario Dupin, in Morti misteriose, dopo essersi occupato lungamente di diverse situazioni scabrose particolar modo di aver risolto numerosi omicidi e casi complessi riesce a regalarsi un po’ di vacanza da trascorrere insieme alla sua fidanzata. I due decidono di andare per qualche giorno cittadina caratterizzata da un enorme offerta turistica grazie alla presenza di diversi edifici e monumenti storici di grande rilevanza. Una volta arrivati sul posto i due faranno la conoscenza di un’altra coppia con la quale sembrano poter condividere alcuni momenti della loro vacanza. Tuttavia la loro serenità viene nuovamente travolta da una incredibile morte. In particolare la donna con cui stavano condividendo questa vacanza improvvisamente e dopo aver mostrato degli strani segnali si lancia dalla scogliera tuffandosi in mare. Il marito è disperato anche perché gli agenti di polizia arrivati sul posto credono che possano essere morta anche se il corpo non verrà mai recuperato. Per il commissario locale si tratta di un possibile omicidio ma non la pensa la stesso moto Dupin il quale aveva precedentemente notato uno strano comportamento da parte della donna prima che si gettasse. Ad aumentare i suoi dubbi in merito arriva una seconda morte con le stesse circostante e soprattutto con un modus operandi del tutto similare. Mentre le forze di polizia locale decidono di soprassedere sulla vicenda e di non occuparsi non aprendo un’indagine, lo stesso non farà il commissario il quale, ligio al proprio dovere, decide di iniziare le proprie personali indagini che mano mano si dimostreranno sempre più interessanti portando ad un incredibile era sfuggita agli agenti di polizia locale. Insomma anche le vacanze per l’impavido commissario si dimostrano essere un nuovo e complicato caso da risolvere.



