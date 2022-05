Il commissario Dupin morti misteriose/ Su Rai 2 il film diretto da Dagmar Seume

Il commissario Dupin morti misteriose, film di Rai 2 diretto da Dagmar Seume

Il commissario Dupin morti misteriose sarà trasmesso oggi, mercoledì 11 maggio, su Rai 2 a partire dalle ore 16.30. Il film tv è girato nel 2018 da Dagmar Seume, una regista tedesca che ha diretto diversi film per la televisione, come Wendy – un cavallo per amico e Amis pour la vie. Il film è distribuito da ARD Degeto Film; la sceneggiatura è di Fabian Römer ed Eckhard Vollmar; le musiche sono di Steffen Kaltschmid; la casa di produzione è di Filmpool Fiction e i produttori sono Iris Kiefer e Mathias Lösel.

Il commissario Dupin – morti misteriose fa parte di una serie tv tedesca che si basa sui romanzi di Jörg Bong editati nel 2012, che vede come protagonista il commissario Georges Dupin, operativo nella cittadina francese di Concarneau. Finora è stata trasmessa una stagione composta da nove episodi.

Il commissario Dupin morti misteriose, la trama del film

Il commissario Dupin morti misteriose è il sesto episodio. Il commissario Dupin – morti misteriose ha per protagonista il detective Georges Dupin. L’ispettore è in vacanza con la fidanzata e, libero da impegni lavorativi, vuole visitare la romantica Côte de Granit rose.

I due, giunti sul posto, conoscono un ricco agente immobiliare, Gilbert Durand, e la moglie Alizée. Gilbert e Georges stringono subito amicizia, ma l’investigatore nota degli strani comportamenti da parte di Alizée. Non a caso, la donna si getta in mare e muore. Il corpo non viene ritrovato e il marito appare disperato, ma, insieme al commissario, è convinto che non sia un suicidio. Pochi giorni dopo, viene a mancare un’altra donna, morta in circostanze poco chiare. Nonostante il capo della polizia locale pensa siano solo coincidenze, Dupin è convinto del contrario e inizia ad investigare. Cosa scoprirà?

