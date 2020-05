Il commissario Dupin natura morta in riva al mare/ Su Rai 2 il film con Annika Blendl

Pubblicità

Il commissario Dupin natura morta in riva al mare va in onda su Rai 2 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, alle ore 14. Si tratta di un episodio televisivo che fa parte dell’omonima serie realizzato nel 2014 in Germania dalla casa cinematografica ARD Degeto Film in collaborazione con Sunfilm Entertainment e Tiberius Film. La pellicola è stata diretta dal regista Matthias Tiefenbacher, Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Martin Ess e Gernot Gricksch. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Biber Gullatz e Andreas Scahfer mentre nel cast sono presenti tra gli altri Pasquale Aleardi, Annika Blendl, Ludwig Blochberger, Sibylle Canonica e Vincent Furic.

Il commissario Dupin natura morta in riva al mare, la trama del film

Un commissario di polizia francese che da sempre si occupa dell’anticrimine viene suo malgrado inviato sulla costa bretone della Francia in maniera tale da potersi occupare di un efferato duplice omicidio che sembra poter avere anche degli strascichi dal punto di vista politico. Infatti le vittime sono due componenti di una importante e ricca famiglia del territorio che da tanti anni erano vicini al mondo della politica e che soprattutto si erano sempre fatte apprezzare per il loro supporto dal punto di vista artistico mettendo a disposizione dei più importanti musei francesi alcune straordinarie opere d’arte. Proprio su questo sfondo si è consumato il duplice omicidio in quanto sembra che la questione riguardi una favoloso quadro realizzato dal grande pittore Gauguin.

Il commissario Dupin non è ben visto in ambito poliziesco in quanto ha un temperamento piuttosto scontroso e soprattutto non brilla certamente per le sue caratteristiche in fatto di modestia. Spesso e volentieri, infatti, si trova ad avere gli scontri con i propri collaboratori oppure con gli esponenti di altre organizzazioni governative che stanno occupando dello stesso caso. Tuttavia Il commissario riuscirà ad intraprendere la pista giusta e soprattutto arriverà a scoprire che il quadro che doveva essere destinato ad una esposizione presso uno dei più importanti musei francesi in realtà si trattava di una clamoroso falso.

Il movente che quindi ha spinto l’assassino a questo duplice omicidio dovrebbe riguardare proprio l’originalità del quadro e soprattutto la storia emersa per quanto riguarda l’originale. Tra mille difficoltà e colpi di scena l’arguto commissario riuscirà comunque a rintracciare il colpevole di quanto accaduto ed assicurarlo alla giustizia guadagnandosi i complimenti dei propri collaboratori ma anche di quanti avevano dubitato delle sue capacità. Non mancheranno neppure i tentativi di insabbiare il caso per non far emergere una terribile verità.



