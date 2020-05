Il commissario Dupin Orgoglio Bretone/ Su Rai 2 il film con Pasquale Aleardi

Pubblicità

Il filone legato Il commissario Dupin continua sempre su Rai 2 alle ore 15:35 con il film Orgoglio Bretone. Si tratta del quarto capitolo dedicato alle vicende del commissario francese sia a livello letterario sia a livello cinematografico ed è stato trasmesso per la prima volta in tv in Italia nel luglio del 2017. Anche in questa pellicola firmata da Thomas Ruth, come nella precedente, troviamo lo svizzero Pasquale Aleardi nei panni del commissario Dupin. Nel ruolo di co-protagonisti figurano invece Joachim Bissmeier, Angela Winkler, Nicole Beutler, Ludwig Blochberger, Roland Kochur, Jennifer Ulrich, Sara Fazilat, Udo Samel e l’immancabile Annika Blendl nel ruolo della fidata assistente di Dupin.

Pubblicità

Il commissario Dupin Orgoglio Bretone, la trama del film

La trama di Il commissario Dupin Orgoglio Bretone parte dal ritrovamento di un cadavere da parte dell’ex star del cinema Sophie Bandol. La malcapitata si rivolge immediatamente alle forze dell’ordine tramite una telefonata, ma al momento dell’arrivo sulla scena del crimine da parte del commissario Dupin sembra essere scomparso. Questo fatto getta ombre sulla signora Bandol: siamo di fronte a un’illusione ottica di una diva del cinema caduta in disgrazia o c’è stato davvero un omicidio? Ad aiutare come sempre Dupin c’è il suo collega e omologo Georges, che inizia a indagare essendo convinto che la vicenda nasconda qualche illecito, con o senza la presenza di un cadavere. In breve tempo le indagini della Polizia sul caso si intrecceranno a quelle sulla scomparsa di un ricco uomo d’affari scozzese. Inizia così ad indagare e scopre che un uomo d’affari scozzese è scomparso. Poco dopo spunterà anche un terzo cadavere, evidentemente collegate alla scomparsa del magnate britannico. Un ruolo chiave nella vicenda sembrano ricoprirlo l’agricoltore Baptiste Kolenc e l’imprenditore Matthieu Tordeux. Due uomini distanti, per modi e occupazioni, eppure incredibilmente collegati. Il mistero da risolvere, per il commissario Dupin e la sua squadra a questo punto diventa duplice, se non proprio triplice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA