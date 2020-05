Il Commissario Dupin Segreti bretoni/ Su Rai 2 il film con Pasquale Aleardi: la trama

Pubblicità

Il Commissario Dupin Segreti bretoni va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, alle ore 14. Si tratta di una pellicola televisiva Germania del 2019 dalla casa cinematografica ARD Degeto Film che si è occupata anche della distribuzione nel settore dell’Home Video. La regia è stata curata da Bruno Grass, il montaggio è stato realizzato da Hendrik A, Kley e le musiche della colonna sonora sono state composte da Steffen Kaltschmid e Fabian Romer. Nel cast sono presenti Pasquale Aleardi, Annika Blendl, Christina Hecke, Jan Georg Schutte, Lisa Bitter e Peter Sikorski.

Il Commissario Dupin Segreti bretoni, la trama del film

Ecco la trama de Il Commissario Dupin Segreti bretoni. Il commissario durante un viaggio in Bretagna ha l’opportunità di tornare in una foresta che ha significato molto per la sua adolescenza e infanzia. Un vero e proprio luogo incantato che peraltro è molto importante anche per tutti gli abitanti della regione in quanto c’è una leggendaria storia legata alle origini del mitico re Artù e i suoi cavalieri della tavola rotonda. Secondo la leggenda infatti sembra che leggendario re nacque proprio in questo territorio dando così origine ad una storia straordinaria che ancora oggi appassiona milioni di persone in tutto il mondo. Una storia che è stata anche presa in considerazione da un gruppo di ricercatori i quali hanno trascorso gran parte della loro vita non solo a vivere nei pressi della foresta ma anche e soprattutto nello studiare quei luoghi incantati alla ricerca di prove tangibili che potrebbero far pensare effettivamente che la leggenda sia reale. Purtroppo quello che dovrebbe essere un viaggio di piacere per il commissario si trasforma ben presto in un nuovo caso di omicidio di cui occuparsi in prima persona.

Infatti la moglie di un ricercatore ritrova il corpo del proprio marito senza vita. Poche ore più tardi anche un altro ricercatore viene trovato morto nei pressi della propria casa. La polizia scientifica dopo aver valutato con attenzione le circostanze e soprattutto analizzato i corpi delle due vittime può escludere che si possa trattare di morte accidentale oppure causata da una qualsiasi patologia magari innescata dalla ambiente. Il commissario dunque inizia ad indagare ed esclude immediatamente la pista secondo la quale i due avrebbero potuto sorprendere un ladro a girarsi nei dintorni giacché non avevano alcun genere di oggetto di valore che potesse interessarlo.

Piuttosto il movente sembra essere di un imprenditore locale da tempo in contrasto con due ricercatori in quanto stava portando avanti il progetto di trasformare la foresta sfruttando la leggenda legata a Re Artù, in un parco di divertimento che potesse attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo. Sarà questa la pista giusta che dovrà seguire il commissario oppure ci sono altre vicende legate ai due ricercatori e alla foresta incantata?



