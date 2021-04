Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 14 aprile: Salvo amato, Livia mia (Replica)

Il Commissario Montalbano, anticipazioni 14 aprile: Salvo amato, Livia mia

Il Commissario Montalbano torna in replica per la gioia dei fan della serie e di Luca Zingaretti. Non si capisce ancora bene se un giorno ci sarà un seguito oppure no, ma siamo sicuri che gli appassionati sono pronti per un nuovo ciclo di repliche per vedere o rivedere alcune storie memorabili e, ironia della sorte, si ripartirà proprio da Livia, l’amata fidanzata storica che Montalbano ha tradito e lasciato nel finale (forse) in onda il mese scorso. L’appuntamento è fissato alle 21.25 con il film dal titolo Salvo amato, Livia mia in cui il cadavere di Agata Cosentino attira l’attenzione del nostro Commissario. Il corpo della donna viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale in seguito a quella che sembra essere una violenza sessuale sfociata poi in un omicidio. Le indagini iniziano proprio dalla vita di Agata e così Montalbano scoprirà presto che si tratta di una persona vicina proprio alla sua Livia.

LEONARDO/ Anticipazioni e diretta 13 aprile: una nuova vita per il piccolo Francesco

Salvo indaga sulla morte di Agata

Parte proprio da qui il film de Il Commissario Montalbano in onda oggi e che porterà il nostro protagonista a scoprire che Livia era una sua cara amica e che aveva conosciuto Agata a Genova dove la ragazza è stata un paio di anni per lavoro salvo poi tornare proprio a Vigata dopo aver ottenuto il posto nell’archivio comunale, proprio dove è stata trovata morta. Secondo il racconto di Livia sembra che la giovane fosse abbastanza riservata e che era davvero difficile entrare nel suo cerchio di amicizia o, addirittura, nelle sue grazie. A quel punto è logico pensare che ad ucciderla sia stata proprio una persona a lei vicina magari qualcuno di cui si fidava profondamente e che adesso l’ha tradita, ma chi?

Leonardo 2 si farà?/ Anticipazioni, Bernabei: “Seconda stagione ambientata a Roma”

Nel cast della puntata di oggi de Il Commissario Montalbano, tranne i soliti noti Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, ci saranno anche Federica De Benedettis (nei panni della vittima Agata Cosentino), Katia Greco (in quelli di Caterina Giunta), Ketty Governali (Adelina), Fabio Costanzo (Pasquale) e Vitalba Andrea (Madre di Agata).

LEGGI ANCHE:

Leonardo da Vinci ha ucciso Caterina da Cremona?/ Un finto omicidio inscenato per…

© RIPRODUZIONE RISERVATA