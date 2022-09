Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 14 settembre: due casi collegati per Salvo (Replica)

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata 14 settembre: due omicidi collegati tra loro

Torna Il Commissario Montalbano su Rai1 per dare il via a un nuovo ciclo di repliche. Stavolta, però, la rete ammiraglia ripropone le puntate in versione 4K, ossia restaurate per garantire agli spettatori una visione ad altissima definizione. Le puntate che vedremo con questo formato sono le prime quattro andate in onda nel lontano 1999. Nel particolare, le repliche partiranno da stasera, 14 settembre, su Rai1.

Stando alle anticipazioni, ne Il ladro di merendine, vedremo Salvo Montalbano indagare su due omicidi che in apparenza non sembrano avere legami, invece il commissario scoprirà che potrebbero essere davvero collegati. La chiave per risolvere il caso è nelle mani di una testimone che ha molto da dire sulle due morti…

Il Commissario Montalbano, anticipazioni 14 settembre: Il ladro di merendine

Le anticipazioni sulla puntata de Il Commissario Montalbano intitolata Il ladro di merendine, riproposta in replica stasera su Rai1, svelano che Salvo indagherà sulla morte di un tunisino, imbarcato sul motopeschereccio Santopadre, e su quella del commerciante Aurelio Lapecora, titolare di una compagnia di import-export, che è stato accoltellato a Vigàta, insolitamente dentro un ascensore. Per la polizia non sembrano esserci collegati, ma Montalbano non è convinto soprattutto perché durante gli interrogatori la vedova di Lapecora sembra essere certa che a uccidere suo marito sia stata la sua amante Karima, anche lei tunisina. La donna è oltretutto sparita nel nulla lo stesso giorno dell’omicidio, e ciò alimenta i sospetti su di lei.

Montalbano poi conosce il figlio di Karima, un bambino di 5 anni che dopo la scomparsa della madre ha cercato di sopravvivere rubando le merendine ai coetanei. Il commissario parla con lui e svela alcuni dettagli misteriosi sulla donna. La chiave per risolvere il complicato caso sarà anche fornita dalla testimonianza della signorina Vasile Cozzo, una vecchia maestra che di solito non mette il dito negli affari degli altri. Invece stavolta le sue dichiarazioni saranno cruciali per le indagini…











