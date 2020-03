IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Anticipazioni 16 marzo: guai per il figlio di Augello

ANTICIPAZIONI IL COMMISSARIO MONTALBANO PUNTATA 16 MARZO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 16 marzo 2020, andrà in onda un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano in prima Tv assoluta. Sarà il secondo di quest’anno, dal titolo “La rete di protezione“. Vediamone le anticipazioni

EPISODIO 2, “LA RETE DI PROTEZIONE” – Salvo indaga su un caso del passato, grazie ad alcuni vecchi filmati ricevuti dall’ingegner Sabatello. Quest’ultimo infatti ha custodito alcuni super8 che il padre, ormai scomparso, ha girato parecchi anni prima e che riguardano tutti un muro. Un’inquadratura fissa che secondo Salvo però nasconde qualcosa di più, soprattutto perchè il defunto Sabatello ha realizzato quel filmato ogni anno, sempre alla stessa ora. Mentre il Commissario cerca di risolvere il cold case si ritroverà anche a fare i conti con un altro evento drammatico. Due uomini con il volto coperto hanno sparato diversi colpi d’arma da fuoco nella scuola del figlio di Augello, lasciando poi un proclama ancora più misterioso. Intanto, Vigata si anima grazie all’arrivo di una troupe svedese che deve realizzare le riprese di un film.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, DOVE SIAMO RIMASTI

Vediamo dove siamo arrivati con la trama de Il commissario Montalbano la settimana scorsa: Il metronotte Romildodenuncia Pasquale (Fabio Costanzo), uno dei figli di Adelina (Ketty Governali), dopo averlo sorpreso in una villa durante la notte. Visto che i proprietari non vogliono denunciarlo, il metronotte chiede a Salvo (Luca Zingaretti) di dare una strigliata a Pasquale in modo che non rubi più. Nella speranza in realtà di poterlo cogliere sul fatto in un altro momento e di assicurarlo alla giustizia. Poco dopo, Catarella (Angelo Russo) avvisa il Commissario che una giovane donna è stata ritrovata nell’archivio comunale priva di vita. Dato che conosceva Agata, Livia (Sonia Bergamasco) decide di ritornare a Vigata per sostenere i suoi genitori. Riferisce in seguito al fidanzato che Agata le aveva riferito che da qualche tempo qualcuno le infilava dei bigliettini nella borsa. Quella notte, Romildo pizzica di nuovo Pasquale in una villa. Il figlio di Adelina però afferma di essere innocente, anche se gli viene ritrovata addosso una chiave. Il medico legale rivela invece che Agata è stata uccisa con un martello da carpentiere e che l’assassino le ha strappato i vestiti per simulare una violenza. Fazio (Peppino Mazzotta) invece scopre che Agata aveva una relazione da diverso tempo con un professore sposato.

La ragazza lo aveva inoltre aiutato a pagare 45 mila euro di debiti, ma Scalia nega di averle mai scritto dei bigliettini. I foglietti vengono ritrovati poi nella stanza delle Memorie Inutili dell’archivio: l’autrice è Caterina, la migliore amica di Agata. La ragazza rivela di aver vissuto una notte di passione con la vittima, che il giorno dopo però aveva deciso di chiudere tutto. Ricorda inoltre che Agata aveva una forte paura dei bagni pubblici e suggerisce che si trovasse in archivio prima del delitto proprio per andare in bagno. Grazie ad un altro testimone, Salvo scopre che uno degli operai che lavoravano al cantiere, Ismael, potrebbe essere colpevole. Intanto, il Commissario risolve anche il caso di Pasquale: ha ricattato una donna dopo averla vista tradire il marito con il cognato. La donna però decide di fargli una donazione per farlo tacere. Indagando su Ismael, si scopre che il caso di Agata è collegato ad un furto in archivio. Il metronotte intuisce grazie all’analisi della scena del crimine chi possa essere il ladro.

Si scopre però che il colpevole è Cannizzaro, il gestore dell’archivio. Salvo riesce a farlo confessare con uno dei suoi tranelli: Agata lo aveva sorpreso in intimità con un ragazzo e l’ha uccisa. A fine caso, Livia decide di lasciare di nuovo Vigata dopo aver scritto una lettera a Salvo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA