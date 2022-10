Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni 19 ottobre: un “tocco d’artista” per Salvo

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata 19 ottobre in replica: Tocco d’artista

Torna Il Commissario Montalbano su Rai 1: anche questo mercoledì la rete ammiraglia ripropone una nuova puntata in replica in versione 4K, ossia in alta definizione. Stasera 19 ottobre andrà in onda Tocco d’artista, puntata che fa parte della terza stagione ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2001. All’alba Montalbano viene svegliato da una telefonata di Catarella che gli comunica la morte del famoso orafo Alberto Larussa. Il suo corpo senza vita è stato trovato sulla sedia a rotelle, ed era completamente carbonizzato. Tutti gli indizi fanno pensare che si tratti di suicidio. La faccenda si complica quando la stessa notte Vigata viene sconvolta dall’omicidio di un’altra persona, un elettricista, freddato a colpi di pistola.

Le indagini vengono affidate al vice di Montalbano, Mimì Augello. Il commissario, però, non è proprio convinto dell’ipotesi di suicidio, quindi riesce a farsi avere dal giudice qualche giorno per approfondire le indagini. Salvo comincia a perquisire i piani superiori della villetta di Larussa, dove trova delle vecchie foto strappate che ritraggono l’orafo quando non era ancora invalido, una pistola e un testamento con il quale Larussa dichiara di lasciare tutti i suoi beni al fratello Giacomo. Tuttavia, la perizia calligrafica sul testamento rivela che la scrittura della vittima è stata contraffatta, quindi la posizione di Giacomo si aggrava. Inoltre, un testimone afferma di averlo visto vicino la villetta la notte in cui Larussa è morto.

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata in replica

Le anticipazioni sulla puntata Tocco d’artista de Il Commissario Montalbano rivelano inoltre che Giacomo viene arrestato mentre emergono nuove testimonianze che sembrano confermare la sua posizione. L’accusato cerca di difendersi, ma Salvo non riesce a far quadrare le sue dichiarazioni: perché Giacomo Larussa avrebbe dovuto falsificare il testamento, quando i beni sarebbero comunque andati a lui, essendo l’erede naturale? Un incontro con il vecchio notaio di famiglia permette a Montalbano di vederci chiaro sulla reale posizione di Alberto e sul rapporto che aveva con il fratello Giacomo.

Ne spunta il nome di una donna, Emma Morpurgo, che i due si sarebbero contesi. E il suo nome appare anche nell’accenda dell’elettricista ucciso. Confrontando tutte le prove e i dati che a disposizione, Montalbano comincia a mettere insieme i pezzi di un puzzle macabro e complicato, arrivando a scoprire una tragica verità…











